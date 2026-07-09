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Szakács István: Az látszik, hogy rendőri túlkapás történt

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Vélemény

Magyarok, helyzet van!

Magyarország ismét Európa figyelmének középpontjába került.

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Ifj. Lomnici Zoltán
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Magyar Péterkormányalaptörvény 2026. 07. 09. 16:03
Fotó: Csudai Sándor
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A tervezetet június 22-én bocsátották társadalmi egyeztetésre, június 27-ig lehetett véleményezni. Aztán július 4-én szombaton benyújtás, július 6-án javaslat a keddi rendkívüli ülésnapra első napirendi pontként, július 7-én 11 órás általános vita, amit az igazságügyi miniszter végigült, és a végén virágcsokrot kapott a kitartásáért. Ez lenne a nagy nyitás a társadalom felé, 36 évvel a rendszerváltás után?

Az ellenzék ezt természetesen támadja. Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig – elvileg – megtagadhatja a kihirdetést, ha úgy ítéli meg, hogy az alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg, és az Alkotmánybírósághoz fordulhat vizsgálatért. Lehet például hivatkozni arra, hogy az indokolásban nem tértek ki megfelelően az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel való összhangra – ami a jogalkotási törvény szerint még alkotmánymódosításnál is elvárható. 

Ez az a „jogállami fordulat”, amiről a kampányban álmodtunk? Hogy a Tisza-kormány diktatórikus eszközökkel gyengíti azokat az intézményeket, amelyek ezt a folyamatot kontrollálhatnák, amelyet kormányzásnak vagy jogalkotásnak nevezünk? Hogy a „független Alkotmánybíróság” megerősítése úgy néz ki, hogy az idősebb tagokat azonnal nyugdíjazzák, mert „így lesz függetlenebb”?

A cinizmus netovábbja, hogy mindezt pontosan azok teszik, akik korábban a leghevesebben bírálták az előző rendszer hasonló húzásait. Akkor az volt a probléma, hogy a hatalom bebetonozza magát és lebontja a fékeket. Most ugyanez történik – csak más színekben, más narratívával és áltársadalmi párbeszédbe csomagolva.

Magyarország ismét Európa figyelmének középpontjába került. Nem a sikeres korrupcióellenes harc miatt, hanem mert az új kormány az első komoly próbán ugyanazokkal az eszközökkel él, amelyeket korábban vélt vagy valós szempontok alapján elítélt. A 17. módosítás nem a demokrácia megerősítéséről szól, hanem arról, hogyan lehet a hatalmat még szorosabbra fűzni, miközben a külvilágnak a jogállamról és az európai értékekről beszélünk.

Ez nem jogállami fordulat. Ez soha nem látott mértékű illegitim hatalomkoncentráció.

A naptár máris mutatja a közeli dátumot, amikor az első alkotmánybírók mandátuma megszűnik. Európa pedig kapott egy levelet. Mi pedig, a Civil Összefogás Fórummal karöltve, kaptunk egy lehetőséget, hogy ma, csatlakozva Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP felhívásához, a Sándor-palota előtt kiálljunk maradék jogainkért. És Szakács Istvánért, valamint a megfélemlítést szenvedett és a tiszás önkény miatt a jövőben  elszenvedni kénytelen többi honfitársunkért, határon innen és túl.

 


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