Erre jött Máté Gábor, és megkérdezte: mit csináljon még? Haljon meg? Más sem kellett Molnárnak és Lengyelnek, újabb kardcsörtető videó­val fűtötték tovább az indulatokat, és az olvasó ezen a ponton valószínűleg igencsak meglepődik, amikor azt mondom, hogy akár igazuk is lehetne. Pontról pontra végigvették, hogy szerintük miért látja rosszul Máté Gábor, és távol álljon tőlem, hogy mentegetni kezdjem Eszenyi Enikő agresszív munkamódszerét csak azért, mert említett kritikusait meghallva rendszeresen lefordulok a székről. Igazuk lehetne, ha képesek lennének felindultság nélkül véleményt formálni, emberibb stílusban, kevésbé gyűlölködő hangnemben. „Te Máté Gábort hívod tetemre véleményéért, és nem vitatkozol, hanem tapintatlanul minősítesz, élből ítéletet mondasz egy generáció fölött” – mutat rá a dolog lényegére Verebes István a Népszavában, aki mostanában mintha csak bűnbánatot gyakorolna a Heti hetesben való szerepléséért, de hajlok rá, hogy inkább csak javára vált a kor, és bölcsebb lett. Ha nem is értünk egyet minden állításával (sokfélék vagyunk), példamutató az a mértéktartó stílus, amivel az említett színész-influenszerek láthatóan nem rendelkeznek. Lehetne azt mondani, hogy ezt kívánja tőlük a korszellem, a hangos sértettséget, a nyilvános megszégyenítést, a véresszájú véleményformálást – üdvözlünk mindenkit a Tisza szeretetországában –, de nem mondhatjuk. Felelősek vagyunk érte, bármit is sugalljon az a mérgező korszelem, ami a közösségi média révén kapott ekkora lángra, és amiben az említett szereplők nem is beszélnek egymással, csak üzengetnek. Bárkinek nekiesnek, aki nem ugyanúgy gondolja, a kommentek között még Veiszer Alinda is megkapta a magáét, hogy miért nem rökönyödött meg Máté Gábor állításain. Egymásnak esnek azok, akik azt hitték, egy táborba tartozni azt jelenti, hogy egyformán látjuk a világot – erre mondom én, hogy ez az abszolút komédia, még ha maga az ügy mélyen szomorú is.