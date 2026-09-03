Kilóg az egész ló

A miniszterelnök jelezte: Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.” (HVG)

„Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor – írta Magyar Péter.” (Hang)

Hú de izgi! Most mond, mekkorát fordult a világ! Weber „segítséget ígér”, hogy ne kelljen fizetnünk napi egymillió eurót, miközben Magyar kijelenti, „hogy Magyarország nem változtat a gyakorlatán”, és „Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait”.

Mielőtt felteszünk néhány kérdést, érdemes megnézni, mit írt az akkor még ellenzéki sajtó akkor, amikor Magyarország napi egymillió eurós büntetést kapott, mert megvédte a határait – ne felejtsük, akkor Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt.

Így írtak akkor:

„Döntött az Európai Bíróság: Naponta egymillió eurós büntetést kell fizetnie Magyarországnak

Rendkívül súlyos ítéletet hozott az Európai Bíróság Magyarországgal szemben, kimondva, hogy olyan jogsértést követett el a magyar kormány, amely precedens nélküli. (...)

Az ügy lényege, hogy 2020 decemberében a Bíróság megállapította: Magyarország nem tartotta tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén. E kötelezettségszegés a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés korlátozására, az e védelmet kérelmező személyek tranzitzónákban való jogellenes őrizetére, az ilyen személyek ahhoz való jogának a megsértésére, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig Magyarország területén maradjanak, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozott.