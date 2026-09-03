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Kilóg az egész ló

Azért nem kell ezentúl napi egymillió eurót fizetnünk, mert a magyar kormány ezentúl „betartja a bíróság kötelező érvényű ítéletét”?

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Bayer Zsolt
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európai bizottságTisza-kormányMagyar Péter 2026. 09. 03. 8:39
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A miniszterelnök jelezte: Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.” (HVG)

„Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor – írta Magyar Péter.” (Hang)

Hú de izgi! Most mond, mekkorát fordult a világ! Weber „segítséget ígér”, hogy ne kelljen fizetnünk napi egymillió eurót, miközben Magyar kijelenti, „hogy Magyarország nem változtat a gyakorlatán”, és „Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait”.

Mielőtt felteszünk néhány kérdést, érdemes megnézni, mit írt az akkor még ellenzéki sajtó akkor, amikor Magyarország napi egymillió eurós büntetést kapott, mert megvédte a határait – ne felejtsük, akkor Orbán Viktornak hívták a miniszterelnököt.

Így írtak akkor:

„Döntött az Európai Bíróság: Naponta egymillió eurós büntetést kell fizetnie Magyarországnak

Rendkívül súlyos ítéletet hozott az Európai Bíróság Magyarországgal szemben, kimondva, hogy olyan jogsértést követett el a magyar kormány, amely precedens nélküli. (...)

Az ügy lényege, hogy 2020 decemberében a Bíróság megállapította: Magyarország nem tartotta tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén. E kötelezettségszegés a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés korlátozására, az e védelmet kérelmező személyek tranzitzónákban való jogellenes őrizetére, az ilyen személyek ahhoz való jogának a megsértésére, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig Magyarország területén maradjanak, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozott.

Az Európai Bizottság, mivel úgy ítélte meg, hogy Magyarország továbbra sem tett eleget a 2020. évi ítéletben foglaltaknak (kivéve a tranzitzónákat, amelyeket Magyarország már ezen ítélet kihirdetése előtt bezárt), újabb kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet terjesztett elő pénzügyi szankciók kiszabása iránt. (...)

Mivel e kötelezettségszegés az uniós jog precedens nélküli, rendkívül súlyos megsértésének minősül, a Bíróság Magyarországot 200 millió euró átalányösszegnek és a késedelem minden egyes napja után 1 millió euró összegű kényszerítő bírságnak a megfizetésére kötelezi.” (HVG)

„200 millió eurós büntetést kell fizetnie Magyarországnak, mert nem teljesítette az EU-s bíróság egyik ítéletét

(...)

A bíróság az ítéletében megállapítja, hogy Magyarország nem tette meg a 2020. évi ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés tekintetében, az e védelmet kérelmező személyek ahhoz való joga tekintetében, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig Magyarországon maradjanak, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolása tekintetében. (...)

Mivel e kötelezettségszegés az uniós jog precedens nélküli, rendkívül súlyos megsértésének minősül, a bíróság Magyarországot 200 millió euró átalányösszegnek és a késedelem minden egyes napja után 1 millió euró összegű kényszerítő bírságnak a megfizetésére kötelezi, olvasható az erről szóló közleményben. Az ítélet jogerős, az ellen nem lehet fellebbezni. Gulyás Gergely a kormányinfón felháborítónak nevezte a döntést. A Hvg.hu megjegyzi, hogy a kormány attól tartott, hogy az Európai Bíróság napi hatmillió forint megfizetésére kötelezi majd az országot. A keresetben napi 16 393,16 eurós bírságot kért az Európai Bizottság, ennek azonban most a sokszorosát kell kifizetni.” (24)

„200 millió euróra büntette az EU-s bíróság Magyarországot, mert a kormány figyelmen kívül hagyta a korábbi ítéletet menekültügyben

Az Európai Unió Bírósága 200 millió euró (nagyjából 80 milliárd forint) megfizetésére kötelezte Magyarországot a menekültjogok megsértése, illetve amiatt, hogy több mint három éve nem teljesíti az EU-s bíróság korábbi ítéletében foglaltakat. Az ítélet szerint Magyarország nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén - írja az MTI. (...)

Az EUB 2020. decemberében állapította meg, hogy a magyar menekültügyi szabályok több ponton is összeegyeztethetetlenek az uniós joggal. Az Európai Unió Bírósága úgy ítélte meg, hogy a szerb-magyar határon található tranzitzónákra vonatkozó szabályokról és gyakorlatokról szóló magyar jogszabályok ellentétesek az uniós joggal. (...)

Az ítéletet késlekedés nélkül végre kellett volna hajtani, ehelyett azonban a kormánypropaganda brüsszelezéssel és migránsozással válaszolt: «Brüsszel a mai döntésével újra világossá tette: azt szeretné, hogy migránsokat engedjük be Magyarország területére» - adta ki akkor a Kormányzati Tájékoztatási Központ a kommünikét. Mivel a magyarországi hatóságok nagyrészt nem hajtották végre az ízéletet, az Európai Bizottság 2022 februárjában újra beperelte Magyarországot. Ennek született meg most az ítélete., melynek értelmében minden további napért, amíg ez a késlekedés tart, Magyarország egymillió eurót köteles fizetni.” (444)

„Súlyos ítélet az Európai Bíróságon, napi egymillió eurós büntetést kell fizetnie Magyarországnak

(...)

A Bíróság az ítéletében megállapítja, hogy Magyarország nem tette meg a 2020. évi ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a lojális együttműködés elvének megsértésével szándékosan kivonja magát a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös uniós politika egészének, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozó szabályoknak az alkalmazása alól. Ezzel a kötelezettségszegéssel Magyarország a többi tagállamra hárít olyan feladatokat, amelyek pénzügyi vonatkozással is rendelkeznek, vagyis jogellenes magatartásával más államoknak okozott kiadásokat.

– Ez az ítélet felháborító, igazságtalan és elfogadhatatlan – fogalmazott a bírósági döntésre reagálva a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szerinte a döntés ellentmond az európai jognak és a magyar alkotmányos előírásoknak is, illetve bünteti azt az országot, amely elutasítja a migrációt, ráadásul hetvenszer nagyobb összeget rótt Magyarországra annál, mint amit az Európai Bizottság eredetileg javasolt. – Ez az ítélet egy normális bíróságon nem születhetett volna meg – mondta a miniszter hozzátéve, hogy őt a döntés a kommunista rendszer rémuralmára emlékezteti.” (Hang)

Mint látjuk, az akkor még ellenzéki sajtó nagy örömmel számolt be arról, hogy napi egymillió euróra büntették „azorbánt”, mert „Magyarország nem tette meg a 2020. évi ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket”.

És mik is lettek volna ezek az intézkedések? Ezek: 

„Magyarország nem tartotta tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén. E kötelezettségszegés a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés korlátozására, az e védelmet kérelmező személyek tranzitzónákban való jogellenes őrizetére, az ilyen személyek ahhoz való jogának a megsértésére, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig Magyarország területén maradjanak, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozott.”

Vagyis, hogy teljesen világos legyen: Magyarországnak be kell(ene) engednie minden migránst az ország területére kérelme elbírálásáig és a kitoloncolást is el kell(ene) felejtenünk.

De hát Magyar Péter kijelentette – ismételjük meg! –, miszerint:

„Magyarország nem változtat a gyakorlatán”, és „Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait”.

Majd Weber közli Magyarral, segíteni fog abban, hogy „Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt”

Tehát ha jól értem, akkor az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az EP -élén a Weber vezette Néppárttal- önfeledten tapsikolt, amikor Orbán alatt napi egymillió eurós büntetést kapott, mert megvédte a határait, most pedig Weber segítséget ajánl Magyar Péternek, hogy ne kelljen napi egymillió eurót fizetnünk, mert megvédjük a határainkat, ráadásul ugyanúgy, ahogy azt Orbán alatt tettük.

Vagy esetleg ezen a félig-meddig titokban tartott budapesti Magyar-Weber találkozón született valamiféle megállapodás a menekültügy átalakításáról? Ki tudja...

De van itt egy másik érdekesség is.

A vérlázító ítélet miatt akkor tüntetést szerveztem az EU budapesti képviselete elé. Vessünk egy pillantást arra is, mit tartott a legfontosabbnak ezzel kapcsolatban az akkor még ellenzéki sajtó:

„Bayer Zsolt tüntetést szervez az Európai Bíróság ítélete ellen

A publicista, Békemenet-alapító szerint A tanú című filmből ismerős ítélkezést láthattunk.

Péntek este 6 órára hirdetett tüntetést Bayer Zsolt az Európai Bizottság budapesti, Lövőház utcai képviselete elé azután, hogy az Európai Bíróság csütörtökön meghozta ítéletét Magyarországgal szemben. 

Itt jegyeznénk meg, hogy a helyszínválasztás finoman szólva is meglepő, hiszen az ítéletet nem az Európai Bizottság hozta meg, sőt keresetükben ők alacsonyabb bírságot kértek annál, mint amit végül az EU Bírósága megállapított. Az egész ügyet pedig meg lehetett volna előzni, ha a magyar kormány betartja a bíróság kötelező érvényű ítéletét.” (HVG)

Figyelem! „(...) az ítéletet nem az Európai Bizottság hozta meg, sőt keresetükben ők alacsonyabb bírságot kértek annál, mint amit végül az EU Bírósága megállapított. Az egész ügyet pedig meg lehetett volna előzni, ha a magyar kormány betartja a bíróság kötelező érvényű ítéletét.”

Értjük. De akkor most mi fog történni? Weber beballag majd az Európai Bíróságra, és utasítja őket, hogy vonják vissza korábbi ítéletüket, mert Magyarországon most már a „jófiúk” kormányoznak? Vagy azért nem kell ezentúl napi egymillió eurót fizetnünk, mert a magyar kormány ezentúl „betartja a bíróság kötelező érvényű ítéletét”?

Izgalmas kérdések ezek.

És egészen biztos, hogy így vagy úgy, hamarosan mindenre választ kapunk.

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