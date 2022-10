Nekik dollárt? Minek?

Lehet finomkodni, hímezni-hámozni, ám ami történt, az bizonyos értelemben egy puccskísérlet: a magyar választásokba való durva nyugati beavatkozás. Amerikai dollárokkal, Washingtonban kiképzett ügynökökkel, nyugati sorvezetőkkel, CIA-s bukéjú lejárató akciókkal, a fősodratú nemzetközi sajtó magyarellenes lincseléseivel, no meg az elmaradhatatlan Gyuri bácsival. Mindezt azzal az alig titkolt céllal, hogy belenyúljanak a magyar választásokba, a patrióta Orbán-kabinet helyett egy olyan bábkormányt ültessenek a magyarok nyakába, amely gyarmati helytartóként készségesen végrehajt minden washingtoni és/vagy brüsszeli parancsot.

Meglehet, szerintük még hálásnak is kéne lennünk azért, hogy nálunk nem „arab tavaszosan” vagy a Majdanon megcsodált módszereikkel dolgoztak. Kétségtelen, nálunk nem lövették aknavetőkkel a Lendvay utcát, nem rabolták el szőnyegbe csavarva a miniszterelnök gyermekeit. Köszönjük szépen! Ám a balliberálisok kampányának feltőkésítése példátlan a módszerváltás utáni Magyarországon. Nyugati gyarmattartóink egyre nyíltabban és gátlástalanabbul üzenik meg, hogy a függetlenségünk: kvázi függetlenség. S addig nem hagynak minket békén, míg nem az ő Quislingjeiket tapsoljuk hatalomra.

A történetnek van egy kabarészála: ahogyan Márki-Zay Péter bárgyún elkotyogja a legsúlyosabb titkokat, és aztán önellentmondásba keveredve lebuktatja az egész nemzetközi bűnszervezetet. Például közli: az amerikai Action for Democracy (Korányi Dávid, Soros stb.) csaknem kétmilliárd forintnyi dollárt utalt a kampányban a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, ám ők azt dehogy a kampányra fordították, becsszó. Majd a következő mondatával magára borítja a bilit, beismeri: a dollárokból bizony a DatAdathoz is gurult rendesen.

Márpedig közismert, mi is többször megírtuk: a magyarok adataiban turkáló DatAdat (amely olyan parádés arcokból áll, mint a libás Bajnai, Ficsor Ádám ex-titokminiszter, az orrhalász Szigetvári Viktor vagy Gyurcsány kedvenc komornyikja, Dessewffy Tibor) ezerrel kampányolt idén (is) a balliberálisoknak. Dolgoztak a DK-nak, Karácsonynak, Márki-Zaynak meg az összes többi riasztó figurának. Videókat mixeltek, ki tudja, honnan lopott adatokból adatbázist építettek, kéretlen sms-ekkel szórták meg a lakosságot, a Facebookon és óriásplakátokon támadtak. Még Márki-Zay kampánycsapatának éttermi cechét is állták.

Ennyit tehát arról, hogy az amerikai dollárokat nem a balliberálisok kampányára fordították az utolsó centig. Persze, a papírozáskor próbáltak ügyelni arra, hogy pártlogós kampányeszközökre ne számoljanak el amerikai pénzt – ám ezzel a gyermeteg trükkel legfeljebb a saját választóikat verhetik át, a nyomozókat aligha. A rendőrség pénzmosás és sikkasztás gyanújával vizsgálódik. Reméljük, az elkövetőket gyorsabban kaptárba zárják, mint Gyurcsány hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt ügyvédjét, Czeglédy Csabát, aki – a hazai bűnüldözés szégyenére – a mai napig szabadlábon kóricálhat.

Hogyan is fogalmazott Bajnai csókos haverja, Gansperger Gyula az Anonymous-hangfelvételen? „Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött külföldi erők és finanszírozók állnak. (…) Egyik része ez a Soros-birodalom. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, Egyesült Államok. (…) Ezeknek az embere a Gordon. Minden ennek a tábornak, akármit is mond a Gyurcsány meg a többi, minden külföldről jön. Tehát ez nem állt volna össze, mint a tejbegríz.”