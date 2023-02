Gyurcsány Ferenc kormányzása a Nemzetközi Valutaalap karjai­ba döntötte az országot. Akkor bizony évekre elvesztettük a pénzügyi és gazdasági szuverenitásunkat. Nemzetközi pénzügyi szervezetek kottájából kellett „játszani”. Megszorításoktól fulladozott a lakosság és az üzleti világ is. Magyarország önállóságát az átgondolatlan kiárusítás is gyengítette. Stratégiai vállalatok sora került a balliberális kormányzatok idején külföldi tulajdonba. Bankoktól kezdve a repülőtéren át a közműszektorig mindent kiárusítottak. Miután pedig az Orbán-kormány 2010-ben megnyerte a választásokat, azt követően minden egyes lépést támadtak, amely hozzájárult a siralmas örökség felszámolásához.

Az elmúlt közel tizenhárom évben hazánk számos területen nyerte vissza az önrendelkezését.

Kiemelt cél lett ugyanis a szuverenitás erősítése. Megerősödött a hazai tulajdonosi arány a pénzügyi, az energia- és a távközlési szektorban is. Az Orbán-kormány azt is felismerte, hogy érdemes idecsábítani a jövő beruházásait. Akkumulátorgyárak híján autóipari forradalom sincs. Jól tudják ezt Németországban is, ahol tárt karokkal várják azokat a fejlesztéseket, amelyek ellen hazánkban lázít a baloldal.

Gyurcsány Ferenc eközben úgy beszél, mintha nem is ebben az országban élne. Felmentésként ezt most tudjuk be az influenzájának. Jobbulást, elnök úr!

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke évértékelő beszédet mond pártja tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2023. február 5-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)