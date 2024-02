Gyurcsány és a pedofilok

A köteles beszéd – Gyurcsány fejéből kipattant – meghamisítása smafu ahhoz a hitványságcunamihoz képest, amit a magyarországi baloldal a kegyelmi ügy köré próbál habosítani. Gyurcsány Ferenc tegnap a parlamentben odáig merészkedett, hogy Orbán Viktort „undorító”, „pedofilbarát” miniszterelnöknek nevezte, aki valamiféle pedofilhálózatot működtet. És az ocsmánykodásban nem állt meg itt, hanem „gyermekek bugyijában turkáló férfiakhoz” hasonlította a fideszeseket. Magua szerintem erre is azt mondaná: „mérget köp villás nyelve”.

Mint az iskola előtt őgyelgő cukrosbácsi az utolsó kicsöngetésre, úgy várt Gyurcsány egy ilyen „ügyre”.

A sorozatos bukásaiba, a hatalommegvonásba beleőrült Szemkilövető azt képzeli, ha most mesterien hazudozik és ügyesen kelt lincshangulatot (mindkettőben profi), akkor talán visszasomfordálhat a kormánykerékhez.

Álmodik a nyomor. Vasárnap már csak néhány százan voltak kíváncsiak Gyurcsányné vergődésére a Kossuth téren, ami azt jelzi: lecsengőben a balhé, lámpaoltás van. (Sőt, hamarosan jön az ellencsapás.)

Hiába gesztikulált és vádaskodott kidagadt nyaki ütőerekkel Gyurcsány az Országgyűlésben, mutatványa leginkább szánalmas volt. Az elhibázott kegyelmi döntésért felelősséget viselő három fideszes „főtiszt” lemondott, visszavonult. Mert a jobboldalon a hibáknak is van következményük. A baloldalon viszont a legförtelmesebb bűnöknek sincs.

Egészen vérlázító, a pofátlanság netovábbja, hogy az az alak követeli itt a kormány lemondását, aki annak idején egy százszor fajsúlyosabb ügyben, az őszödi lebukáskor sem bírt bocsánatot kérni és örökre eltakarodni a közéletből.

Inkább rendőrterrorral tetézte bű­neit, lovasrohammal és szemkilövetésekkel hosszabbította meg pár évvel kormányfői vonaglását, míg végül sajátjai lökték ki őt az utcára. (Azóta visszamászott az ablakon, s megint ő diktál.)

Ki gondolta volna két esztendővel ezelőtt, a gyermekvédelmi népszavazás kampányában, hogy a magyarországi baloldalt valaha is érdekelni fogja a gyermekek mentális és fizikai biztonsága, a pedofília elleni még szigorúbb föllépés? Akkoriban épp árkot röhögtek a gyermekvédelem köré, bagatellizálták a kicsiket fenyegető veszedelmeket, és azzal a hétmérföldes hazugsággal hessegették el maguktól a referendumot, és biztatták híveiket érvénytelen szavazat leadására, hogy az egész csupán a kormány „homofób” kampányának a része. Holott a gyermekek idejekorán történő szexualizálása, az óvodai, iskolai gender­agymosás, a tűsarkúban tipegő szakállas nénik mesedélutánjai súlyos veszély, a pedofília előszobája, ezért azt Hegyeshalomnál meg kell állítani. Még Gyurcsányék szavazói közül is csaknem egymillióan fölfogták, mi a tét, és a népszavazáson a kormány mellé álltak. Ám a Szemkilövető szivárványkoalíciója csak cinikusan vigyorgott. Ahogyan 2013-ban, 2016-ban és 2021-ben is tojtak a gyermekvédelemre, nem szavazták meg a büntető törvénykönyv, a pedofilok elleni büntetések szigorítását vagy éppen a kereshető pedofil-nyilvántartást.