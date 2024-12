Verőlegénytempó – újra szintet lépett Magyar Péter

Szintet lépett a Tisza Párt felkent vezérürüje. Eddig inkább verbális erőszakkal dolgozott, s ha újságírókkal, közéleti szereplőkkel szembeni fizikai inzultusra szottyant kedve, másokkal végeztette el a piszkos munkát, főként utasítás formájában. Úgy tűnik, most trendváltás tanúi lehetünk: Menczer Tamás országgyűlési képviselőt, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatóját már durván lökdöste is a pécsi gyermekotthon előtt. A fényes tekintetű pártnacsalnyik a jelek szerint úgy ítélte meg, hogy Menczer túl közel került hozzá, ami zavarta a komfortzónáját. Magyar Péter tehát átlépte a Rubicont. Mostantól eszerint nem éri be azzal, hogy a Hír TV újságírónőjére uszítja a sleppjét, szektahordáját vagy magánsmasszerjával kidobatja másik kollégánkat egy nyilvános helyről, mivel kérdezni merészelik őt, a sérthetetlen baloldali szuperlieblinget.

De valóban olyan rettenthetetlen macsó ez az arrogáns miniführer, aki mint egy emberi jogi keresztapa, bosszúszomjasan végigtrappol az országon?

Érdekes: idáig inkább nőkkel szemben volt nagylegény. Terhes feleségét egykor az ajtónak lökte, terrorizálta, csatos övvel hajigálta, volt barátnőjét is fenyegette, tévériporter kolléganőnket állandóan hangosan kipécézi a gyűlésein, hogy értsék a hívek az üzenetet, és móresre tanítsák. Miskolcon is egy asszonnyal, a gyermekvédelmi intézmény vezetőjével üvöltözött, amikor követelte tőle a hátsó ajtó kinyitását, mert gyáva volt a főbejáraton, a tiltakozókkal találkozva távozni. Kérdés: mi az oka annak, hogy ez a csak nőkkel szemben vitézkedő nyúlszívű figura most mégis összeszedte a maradék bátorságát, és egy politikust tettleg inzultált?

Éppen azért ragadtatta magát tehetetlen dühkitörésre és bújt ki belőle a politikai verőlegénytempó, mert totálisan alulmaradt a saját maga által előállított konfliktusban, és ezt a méretes felsülést akarta kompenzálni. Egy megszeppent, rajtakapott kiskamasz benyomását keltette, amint állandóan infantilisan belevágott a gyermekotthon bejárata előtt Menczer Tamás, valamint Fülöp Attila gondoskodáspolitikai államtitkár méltatlankodó, felháborodott szavaiba. Ordított a felvételekről: teljesen felkészületlenül, meglepetésként érte, hogy már várták a gyermekotthon előtt. Hiába: aki szelet vet, vihart arat, és a balos méregzsák-üdvöskének láthatóan nem volt forgatókönyve arra, mi történik akkor, mit lép, ha nem csupán női vezetőkkel, a gyengébb nem képviselőivel találkozik Pécsen. Ezért került sor rá, hogy a szokásos agresszív, üvöltő dervis kommunikációját alpári, szuterénszintű személyeskedéssel és tettlegességgel súlyosbítsa.

A balos csápolómédia persze maximálisan akceptálja Peti vezérnek azt az abszurd elképzelését, hogy mindenkinek türtőztetnie kell magát minden szituációban, kivéve őt. Nyilvánvalóan úgy gondolják a baloldalon, hogy Menczer Tamás még örüljön is annak, hogy nem a Dunába próbálta belelökni – amivel korábban fenyegetőzött –, csak taszított rajta szitkozódva egy garázda alak.

Ezt az elkényeztetett kommunista kádergyerek, toporzékoló mama kedvence hozzáállást azonban nem lehet egy valódi demokráciában tolerálni. Fülöp Attila világított rá arra, hogy ennek a politikai huligánnak fogalma sincs arról, milyen funkciójú helyre akart betörni. Hisz gyermekek otthonáról van szó, amelynek nyugalmát fel akarta dúlni. Azt már mi tesszük hozzá: ha ez a vonulásos pankráció nem kisko­rúak veszélyeztetése, akkor mi az? Egy dolognak viszont kétségtelenül örvendeni lehet: legalább nem rendezett olyan fetrengőshow-t, amilyet politikai tejtestvére, az éppen most elítélt DK-s Varju László az MTVA székházában. Igaz, ne örüljünk korán. Ami késik, nem múlik.