Hatalomszabász

Az a bizonyos óriási felhatalmazás felelősséggel jár, amelyet nem vállal a jelenlegi kormányzat, pontosabban a miniszterelnök. Mert az államgépezet működtetéséhez szakértelemre is szükség van, olyanokra, akik azokat az unalmas dolgokat csinálják, amitől víz jön a csapból, nem önt ki a Dráva, megbilincselik a rablókat és befolyik az adó. A bilincseket nem a politikai ellenfélnek tartogatják, hanem a bűnözőknek, senki se lehet politikai vezető, rendőr és bíró egy személyben. Ezt a törékeny, de meglehetősen hatékony rendszert borítja fel jelenleg Magyar Péter anélkül, hogy bárki megállíthatná, a tiltakozókat pedig majd kivégzik virtuálisan a lelkes tiszavirágok, sőt a digitális kormányfő személyesen. Ki fog derülni, van-e elég erős a magyar demokrácia ahhoz, hogy ellenálljon, most meglepően könnyű súlyúnak tűnik. De ha a reformokat végigrugdalják a rendszeren, mondhatjuk-e: az állam Magyar Péter?

