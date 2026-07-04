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A szellem kiszabadult a palackból

Fekete-Győr András felháborodott.

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Sitkei Levente
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momentumfacebookországgyűlésMagyar PéterFekete-Győr 2026. 07. 04. 6:00
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Ezt pedig mindenki érzi, aki ebben a hazában él. A szorgalmas csahosok megsejtik előre, kit kell kipécézni, és jó példával elöl járva igyekeznek megalázni eddig köztiszteletben álló embereket. Ami odafönt, a hatalom csúcsán zajlik, az óhatatlanul leszivárog az alacsonyabb régiókba, a miniszterelnök a maga képére formálja az országot, az ország pedig átveszi a stílust. Márpedig aki ismeri a közösségi médiát, az tudja, milyen mélyre tudnak süllyedni elméletileg jóravaló emberek, ha nem szemtől szemben kell véleményt nyilvánítani, hanem online, védve az esetleges reakcióktól.

Ez a stílus kapott most polgárjogot, hiszen senki se aljasodott le még annyira a politikai kommunikációban, mint éppen a miniszterelnök. Persze az sincs kizárva, hogy az ezerszer hatalmasat bukott politikai influenszer Fekete-Győr András szoros kapcsolatban van Magyar Péterrel, és pontosan tudja, kit érdemes azon a napon megtámadni. A folyamatokat szépen menedzselik, nincs megállás, a tisztítótűz alaposan fel fog itt égetni mindent. 

De nem az egyes emberek fogják legjobban megszenvedni, hanem az emberi kapcsolatok. A közbeszéd rohamos romlása azt eredményezheti, hogy a jó ízlésű emberek egyszerűen nem vesznek részt a közéletben, és meghagyják azt az ordító falkának, az internet söpredékének. Csakhogy a közélet valójában az ország maga, mi magunk állítunk ki most magunkról bizonyítványt. Hinni kell Magyarországban, hogy ez most nem valós, ez a sokat emlegetett politikai mézeshetek, de a valóság mégse egy Insta-poszt. 

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Havran Zoltán)

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