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Hurrá, jön a pénz!

Magyarországnak olyan kormánya van, amelyet minden és mindenki érdekel, csak Magyarország nem.

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Kiss Gergely
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Magyar Pétereurópai uniómagyarországtisza párt 2026. 07. 11. 6:00
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Kármán András pénzügyminiszter tegnap pezsgőt durrantott, mert felolvadt a befagyasztott tízmilliárd euró. Ez 3600 milliárd forint. Jön a pénz. Ez jó, de sajnos ékes bizonyítéka annak, hogy Brüsszel hazudott. Mert ha valahol elkezdődött a jogállam leépítése, az pont itt a kicsivel több mint 93 ezer négyzetkilométeren történt. Ezt is megértük. Nem baj, jön a pénz! De mire?

Az már kiderült, hogy az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Tehát senki ne a kórház falai között keresse a koronavírus-járvány pusztításának eltakarítására szánt pénzt. 

Lesz majd zöldátállás meg minden más. Legyen! Nyerjenek vele az emberek! Nyerjenek vele a magyar vállalkozások!

Amikor a farkas néz a bárányra, a szemével már felfalta az áldozatot. Így sorakoznak fel a külföldi multinacionális cégek is a határainkon. Mert a pénzt vissza fogják venni. Mert Magyarországnak olyan kormánya van, amelyet minden és mindenki érdekel, csak Magyarország nem. Ezúton is gratulálunk Brüsszelnek, köszönjük szépen a saját pénzünket! Csak a jogállamról ne tessék beszélni, ha lehet kérni!

 

               
       
       
       

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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