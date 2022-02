Együtt tárgyalt a tárcával az Armaco?

Értesüléseink szerint a honvédelmi tárca májusban tárgyalásokat folytatott az RSZK MiG képviselőivel Moszkvában a MiG– 29-es vadászgépek úgynevezett NATO-ICAO tender szerinti felújításáról, ahol jelen volt Szalai Péter MSZP közeli vállalkozó is. Az oroszok felszerelték volna a MiG–29-eseket többek között a NATO-ban használható rádiókkal és idegen-barát felismerő rendszerrel, de megállapodás mégsem született, mert a tárca képviselői a meglévő állapot szerinti üzemidő-meghosszabbításról szóló szerződést kívánták kibővíteni, az RSZK MiG azonban új megállapodást kívánt kötni, közvetítők közbeiktatása nélkül. Hollósi Nándor, a minisztérium főtanácsadója lapunk megkeresésére állította: nem tud erre vonatkozó komoly tárgyalásokról. Mint ismert, a MiG–29-esek üzemidő-hosszabbításáról még az előző ciklusban írt alá keretszerződést a honvédelmi tárca az orosz gyártóval. Az RSZK MiG a kormányváltás után úgy döntött, hogy megbízza Szalai Péter cégét, az Armaco Kft.-t a tanácsadással, amelyért négy év alatt 140 millió forintot fizet a társaságnak. Szalai Péter kérdésünkre állította: az üzletben nem politikai kapcsolatai, hanem az játszott szerepet, hogy az orosz céget már tizenöt éve ismerik.

Miközben a minisztérium beszerzéseit kormány közeli körök is igen pazarlónak tartják, a kabinetnek több, a vártnál nehezebb lépést kell hamarosan megtennie a védelmi felülvizsgálat következményeként, amelyekről a mai kormányülésen feltehetőleg értesítik Medgyessy Péter miniszterelnököt is.



A szentkirályszabadjai mellett megszüntetik például a pápai katonai repteret, amely egyes vélemények szerint csak politikai döntés lehet, hiszen a létesítményre eddig 1,6 milliárd forintot költöttek el NATO-támogatásból. Értesüléseink szerint fel kívánják számolni a pécsi tüzérdandárt is, de ez komoly politikai vitákat válthat ki az MSZP-ben, hiszen Toller László szocialista pécsi polgármester mellett baranyai kötődésű Szili Katalin, a parlament szocialista elnöke és Puch László, a párt pénztárnoka is. A felülvizsgálat következménye lesz több ezer ember elbocsátása, két katonai kiképzőközpont, számos laktanya, katonai attaséi iroda és háttérintézmény bezárása is.