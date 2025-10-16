Megdöbbentő: ennyi időt tölt egy átlagos magyar képernyő előtt

– Nem mindegy, hogy egy digitális eszközt a magunk javára fordítunk, vagy magunk leszünk az eszköz áldozata. Azt kell leginkább megtanulni, hogy „ne az eszközt használjon minket, hanem mi használjuk az eszközt” – mondta Kollarik Tamás, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) docense, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöki főtanácsadója csütörtökön Szolnokon.

Az NMHH kutatása szerint egy aktív magyar állampolgár az ébren töltött idejének jelentős részét képernyő előtt tölti el (Forrás: Pexels)

Kollarik Tamás, az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál (ATAFF) keretében tartott A mozgókép és a médiaplatformok hatása a fiatalok mentális egészségére című rendezvényen arról beszélt, hogy „közösen tanuljuk ezt az új világot”, a digitális eszközök használatát. Ezek segítséget jelenthetnek például az oktatásban, a tájékozódásban vagy a vásárlásban, de Pandóra szelencéjének is bizonyulhatnak – jegyezte meg.

Rámehet az egészségünk

Arról beszélt, hogy megváltozott a világ az elmúlt tíz évben azzal, hogy a hordozható digitális eszközök beköltöztek a mindennapokba: az oktatásba, a szolnoki filmfesztiválra, de a „családi ebédlőasztalok világába” is. Hozzátette: az NMHH-ban azt mérték, hogy a magyar emberek átlagosan naponta 4,2 órát töltenek el a különböző képernyőfelületek előtt. Egy aktív magyar állampolgár az ébren töltött idejének jelentős részét képernyő előtt tölti el – jegyezte meg, hozzátéve: nagyon nehéz ennek a képernyő adta lehetőségrendszernek ellenállni.

Szerinte a konferencia címe, azaz, hogy a fiatalok mentális egészségére milyen hatással vannak a digitális eszközök és platformok, „nem túlzás”.

Mint mondta: ez az első alkalom, amikor úgy indítanak konferenciát, hogy klinikai szakpszichológus segítségét kérik a téma körbejárásában, erről Berényi András tart előadást. Több szemszögből igyekeznek megközelíteni a témát; Sára Balázs egyetemi docens a képmesélés világáról fog majd elmélkedni, Bánovits Ottó filmrendező a képekről, azoknak hatásairól beszél és arról, hogy mindez miképpen jelenik meg a digitális térben. A konferencián Novák Adrienn, az NMHH szakmai koordinátora és Hajnal Gergely filmrendező a saját szakterületük szempontjából járják körbe ezt a kérdést.