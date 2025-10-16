Beszéljenek a számok: odavágna a nyugdíjasoknak is a Tisza Párt

A nyugdíj mellett foglalkoztatottakat is rendkívül kedvezőtlenül érintené a Tisza-megszorítás. Sokan közülük átkerülnének a 22 százalékos adókulcs alá, a három gyermeket felnevelt nők pedig további százezrektől esnének el – mutatott rá közösségi oldalán Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó arra a hírre reagált, amelyből kiderült, hogy a Tisza Párt adót vetne ki a nyugdíjakra.

Adót vetne ki a nyugdíjakra is a Tisza Párt. Fotó: Markovics Gábor

Rámutatott: jelenleg Magyarországon nagyon megéri foglalkoztatottnak maradni nyugdíj után is. Aki a korhatár elérése után is dolgozik, csak személyi jövedelemadót kell fizessen, a 18,5 százalékos társadalombiztosítási alól mentesül, illetve munkaadójának sem kell a 13 százalékos szochót befizetnie.

Azok a nők, akik gyermeket felneveltek, még az szja alól is mentesülnek, ez pár év múlva a nyugdíj mellett dolgozó kétgyermekesekre is vonatkozik majd. Ezzel szemben a Tisza kiszivárogtatott tervei alapján a nyugdíjasok újra szja-kötelesek lennének:

417 ezer forint felett már 22 százalékos kulccsal kellene adózniuk,

évi 15 millió forintos jövedelem esetén pedig 33 százalékos lenne a kulcs.

Szalai Piroska felhívta a figyelmet arra is, hogy a 65 év felettiek nem keresnek rosszabbul, mint a nemzetgazdasági átlag. Közöttük magas arányban vannak visszahívott pedagógusok, speciális tudással rendelkező orvosok. Ez utóbbiak keresete havonta akár kétmillió forint is tud lenni, a pedagógus szakmában pedig ma már minden területen a nemzetgazdasági átlag felett vannak a fizetések.

Jövőre már várhatóan 740 ezer forint fölött lehet a bruttó átlagkereset nálunk, a nyugdíjasoké is. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint az ellenzéki párt adótervei mindezért óriási anyagi vesztességgel járnának nemcsak a fiatalabb dolgozók, hanem a nyugdíj mellett foglalkoztatottak esetében is.

Csak az adókulcsok változása miatt 250 ezer forint kerülne át a zsebükből az államkasszába, az szja-mentességet is figyelembe véve még ennél is magasabb, milliós nagyságrendű kieséssel kellene számolniuk.

Emlékezetes, hogy Simonovits András közgazdász korábban az ATV műsorában árulta el, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot. Egy másik interjúban pedig arról beszélt: a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Ez lehet az újabb Tisza-adó, a Tisza-csomag újabb eleme.