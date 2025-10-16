Orbán ViktorSulyok TamásII. Abdalláh

Orbán Viktor II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a karmelita kolostorban tárgyalt II. Abdullah ibn Al-Hussein királlyal, a Jordán Hasemita Királyság uralkodójával – tájékoztatta a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-t.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 15:41
Orbán Viktor miniszterelnök fogadja II. Abdullah jordán királyt Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárgyalás során a felek a kétoldalú kapcsolatok mellett áttekintették a közel-keleti térség biztonsági helyzetét, különös tekintettel az üldözött keresztény közösségekre. 

Orbán Viktor köszönetet mondott Jordánia stabilizáló szerepéért és erőfeszítéseiért.

A találkozóról a miniszterelnök közösségi oldalán is közzétett egy bejegyzést, amelyben azt írta: békepárti vezetők találkoztak. 

 

II. Abdullah király Sulyok Tamás államfő meghívására látogatott Magyarországra. A köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta II. Abdullah jordán királyt, akit a budapesti Kossuth téren katonai tiszteletadással fogadtak. Sulyok Tamás köztársasági elnök és II. Abdullah jordán király plenáris megbeszélésen vett részt.

Borítókép: Orbán Viktor és II. Abdullah (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.