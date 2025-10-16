Orbán Viktor II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt

A tárgyalás során a felek a kétoldalú kapcsolatok mellett áttekintették a közel-keleti térség biztonsági helyzetét, különös tekintettel az üldözött keresztény közösségekre.

Orbán Viktor köszönetet mondott Jordánia stabilizáló szerepéért és erőfeszítéseiért.

A találkozóról a miniszterelnök közösségi oldalán is közzétett egy bejegyzést, amelyben azt írta: békepárti vezetők találkoztak.

II. Abdullah király Sulyok Tamás államfő meghívására látogatott Magyarországra. A köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta II. Abdullah jordán királyt, akit a budapesti Kossuth téren katonai tiszteletadással fogadtak. Sulyok Tamás köztársasági elnök és II. Abdullah jordán király plenáris megbeszélésen vett részt.

Borítókép: Orbán Viktor és II. Abdullah (Fotó: MTI)