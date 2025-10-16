Brit titkosszolgálat: nem James Bondról van szó, de a kémek dolgoznak

Ken McCallum kijelentette, hogy a kínai állami szereplők nap mint nap nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az Egyesült Királyságra. Hangsúlyozta, hogy az országnak határozottan meg kell védenie magát a kínai kémekkel szemben, miközben meg kell ragadnia a lehetőségeket is, amelyeket a Pekinggel való kapcsolat kínál – írja az Independent.
Az MI5 londoni központjában tartott beszédében McCallum, a szolgálat főigazgatója elmondta:
Az Egyesült Királyság és Kína kapcsolata természeténél fogva összetett, de az MI5 feladata egyértelmű: észleljük és határozottan kezeljük a nemzetbiztonságot fenyegető tevékenységet.
Kiemelte, hogy Kína kísérletet tesz kiberkémkedésre, titkos technológia megszerzésére, valamint arra, hogy rejtetten beavatkozzon a brit közéletbe.