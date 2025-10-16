Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Egyesült KirályságkémkedésKínaPekingMI5

Brit titkosszolgálat: nem James Bondról van szó, de a kémek dolgoznak

Az MI5 vezetője, Ken McCallum szerint a kínai állami szereplők naponta jelentenek nemzetbiztonsági fenyegetést az Egyesült Királyságra. McCallum elmondta, hogy az MI5 a múlt héten is beavatkozott egy Kínához köthető fenyegetés ügyében. A titkosszolgálat vezetője a kémek miatti frusztráltságának adott hangot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 17:08
Keir Starmer brit miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: STEFAN ROUSSEAU Forrás: POOL
Ken McCallum kijelentette, hogy a kínai állami szereplők nap mint nap nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az Egyesült Királyságra. Hangsúlyozta, hogy az országnak határozottan meg kell védenie magát a kínai kémekkel szemben, miközben meg kell ragadnia a lehetőségeket is, amelyeket a Pekinggel való kapcsolat kínál – írja az Independent.

Az MI5 főigazgatója, Sir Ken McCallum a kémek miatti frusztráltságáról beszélt egy sajtótájékoztatón
Fotó: JONATHAN BRADY / PA WIRE

Az MI5 londoni központjában tartott beszédében McCallum, a szolgálat főigazgatója elmondta: 

Az Egyesült Királyság és Kína kapcsolata természeténél fogva összetett, de az MI5 feladata egyértelmű: észleljük és határozottan kezeljük a nemzetbiztonságot fenyegető tevékenységet.

Kiemelte, hogy Kína kísérletet tesz kiberkémkedésre, titkos technológia megszerzésére, valamint arra, hogy rejtetten beavatkozzon a brit közéletbe.

Ami Kínát illeti, az Egyesült Királyságnak határozottan meg kell védenie magát a fenyegetésekkel szemben, és ki kell használnia azokat a lehetőségeket, amelyek bizonyíthatóan szolgálják a nemzeti érdeket

 – mondta. Azt is hozzátette, hogy a miniszterek feladata eldönteni, hol húzódik az egyensúly brit–kínai kapcsolatokban a biztonsági szakértők tanácsai alapján. 

Nem a regénybe illő kémsztorikra kell gondolni

Az MI5 továbbra is azon dolgozik, hogy megelőzze, felderítse és megzavarja a nemzetbiztonsági aggodalomra okot adó tevékenységeket. McCallum nem kívánta pontosítani, hány ember vesz részt Peking műveleteiben, és újságíróknak így fogalmazott: 

Ne csak klasszikus, diplomáciai fedés alatt működő, Le Carré-regénybe illő kémekre gondoljanak.

Hozzátette, hogy számos módja van annak, ahogyan a kínai állami szereplők számukra értékes információkat gyűjthetnek

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

