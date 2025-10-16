Trump Putyinnal tárgyal, mielőtt Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban

Donald Trump csütörtökön tárgyal Vlagyimir Putyinnal az Axios amerikai hírportál információi alapján. A hívásra egy nappal azelőtt kerül sor, hogy Trump fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban.

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai és az ukrán elnök tárgyalásán várhatóan nagy szerep jut Zelenszkij kérésének, aki Tomahawk rakétákat kért az Egyesült Államoktól. Donald Trump eleinte óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban, a napokban pedig arról beszélt, hogy kész Tomahawk rakétákat is küldeni Ukrajnának, amennyiben Moszkva nem hajlandó a béketárgyalásokra.

Talán beszélek Putyinnal, és mondom neki: ha nem rendezi a háborút, elindítjuk a Tomahawkokat

– magyarázta.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)