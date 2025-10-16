Donald TrumpVlagyimir PutyinVolodimir Zelenszkij

Trump Putyinnal tárgyal, mielőtt Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban

Az amerikai elnök csütörtökön telefonon fog egyeztetni az orosz elnökkel. Mint ismert, Donald Trump egy nappal később, pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 16:46
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
Donald Trump csütörtökön tárgyal Vlagyimir Putyinnal az Axios amerikai hírportál információi alapján. A hívásra egy nappal azelőtt kerül sor, hogy Trump fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. 

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az amerikai és az ukrán elnök tárgyalásán várhatóan nagy szerep jut Zelenszkij kérésének, aki Tomahawk rakétákat kért az Egyesült Államoktól. Donald Trump eleinte óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban, a napokban pedig arról beszélt, hogy kész Tomahawk rakétákat is küldeni Ukrajnának, amennyiben Moszkva nem hajlandó a béketárgyalásokra. 

Talán beszélek Putyinnal, és mondom neki: ha nem rendezi a háborút, elindítjuk a Tomahawkokat

– magyarázta.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

