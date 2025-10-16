Menczer Tamás kicsit megsajnálta a balliberó újságírókat

Kicsit megsajnáltam a balliberó újságírókat – kezdte bejegyzését Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: – Na jó, nem.



De azért nem lehet könnyű független-objektív balliberális újságírónak lenni

– húzta alá.

„Idézek Magyar Pétertől” – írta Menczer Tamás.

»Elküldtem a k…rva anyjába tegnap az ATV-t, leb…sztam a mikrofonom.«

»Elküldtem a 444-et a k…rva anyjába, az Indexet.«

»Lesz…rom a médiát, a sok k…csögöt, úgy ahogy van. Hát lesz…rom őket, tényleg.«



Na, ezek után ki kell szolgálni ezt a finom úriembert, a szeretetország megalapítóját

– tette hozzá a kommunikációs igazgató.

Hozzátette: „Ráadásul – miközben a ballib sajtó szorgalmasan és lelkiismeretesen elhallgatja a Tisza összes botrányát, most például a nyugdíjak megadóztatását – Magyar Péter még rendszeresen b…szogatja is őket. Mit írtok? Mit nem írtok? Miért ezt írjátok? Hogy írjátok? Szóval nem lehet könnyű független-objektív balliberális újságírónak lenni” – szögezte le Menczer.

Hozzátette:

Reggelente fel kell kelni, szeretni kell Magyar Pétert – ami önmagában »szép« feladat – és örülni, ha aznap épp nem küld el a lecsóba…

Tényleg, hogy juthattak oda független-objektívék, hogy egy ilyen alak ugráltatja őket? Ha más nem is, önbecsülésük valaha volt, nem? – kérdezte Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató rámutatott:

Szerintem a független-objektívek visszasírják a Márki-Zayt. Már mindenki látja, hogy a vége úgyis ugyanaz lesz.

Hozzátette:

„Én nem állítom, hogy a független-objektív ballib sajtó örülni fog Orbán Viktor és a Fidesz újabb meggyőző választási győzelmének, de abban egészen biztos vagyok, hogy néhány vitriolos írás nagyon hamar megszületik majd Magyar Péter »remek« képességeiről és tiszavirág életű politikai pályafutásáról.”



És akkor majd kérünk egy kávét, és leülünk olvasni – zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Hozzátette: