Ez borzalom: rettenetes verést kapott a magyar fociválogatott

A rettenetes 1-7-es vereséget egy teljesen ismeretlen északmacedón városkában, Sztrumicában szenvedte el a magyar U17-es labdarúgó-válogatott, amely a mérkőzés előtt a pontszerzés reményében lépett pályára Csehország ellen. Ez azonban nem sikerült.

Az U17-es válogatott óriási pofonja

A cseh csapat már a 10. percben 1-0-ra vezetett, s innentől kezdve folyamatosan potyogtak a gólok. 7-0-s cseh vezetés után, csak a 89. percben sikerült szépíteni. Nézzük, mit mondott a nagy zakó után az MLSZ honlapján az edző, Jeremiás Gergő: – Nemcsak a továbbjutás elmulasztása, hanem a végeredmény miatt is végtelenül szomorú vagyok, többet vártam ettől a tornától – mondta Jeremiás Gergő szövetségi edző. – Mindenki tisztában volt azzal, hogy mi a tétje a mérkőzésnek, a kezdés előtt nem utalt semmi jel arra, hogy így alakulhat a találkozó.

Az agresszivitás és az intenzitás hiányzott a meccs elején, és ahogy haladt előre a mérkőzés, úgy vállaltunk nagyobb kockázatot a másik meccs eredményének tudatában,

amit a jobb erőkből álló csehek kihasználtak és gólokkal büntettek meg.

Akinek ezek után kedve van megnézni a meccset, ebben a videóban megteheti.