Utolsó hideg égövi tesztjeit futja a Mercedes-Benz óriás egyterűje

Fotó: Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans photo by Miloö Matović on behalf of Mercedes-Benz AG

A Van.EA műszaki alapra nem csak haszonjárműveket épít a Mercedes-Benz, de dedikált utódot kap a V-osztály is, amelynek most megkezdték a végső hideg égövi tesztelését a svédországi Arjeplog környékén. A menetdinamika mellett a hajtáslánc hőháztartását és az utastérkomfortot veszik nagyító alá, és most azt is elárulták, hogy a 2 hajtómotoros 4Matic összkerékhajtás mellett hátsókerék-kormányzás is lesz (lehet) a fedélzeten.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans photo by André Tillmann on behalf of Mercedes-Benz AG

A V-osztály utódát 3 vásárlócsoportra szabják, a kínálatban a családi autótól a shuttle-változaton át egészen a különösen tágas luxuslimuzinig terjed. Eredetileg csak akkumulátoros-elektromos hajtással képzelték el az autót, a piaci igények változása miatt elérhető lesz majd belső égésű motorral szerelt kivitel is – azt nem tudjuk, hogy hibrid/plug-in hajtásról vagy hatótávnövelőről van-e szó, de ígérik, hogy minden felhasználó megtalálja majd a saját igényeinek megfelelő hajtásláncot. A mérnökök számára ez több munkát jelent, hiszen minden hajtásláncot külön-külön kell megvizsgálni a havas-jeges talajon, ami a száraz aszfalthoz képest 90%-kal alacsonyabb tapadást biztosít.

Fotó: Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans photo by André Tillmann on behalf of Mercedes-Benz AG

A hideg égövi tesztelésen az utastérkomfortra kiemelt figyelmet fordítanak, a fűtés hatásosságát úgy vizsgálják, hogy hűtőkamrában -30°C-ra temperálják az autót, majd mérik, milyen gyorsan képes meleget csinálni a beltérben a felületfűtések (ülés, kormány) és a levegő temperálásával. Az MB.OS operációs rendszert használó modellek esetén szoftverrel lehet optimalizálni a folyamatot – akár később, távoli frissítés keretében is. A hűtőkamrában tesztelik még a töltést is. A Mercedes Van.EA modellek 800 voltos nagyfeszültségű részt kapnak, ami gyors töltési időket biztosít, a 22 kW-os fedélzeti töltővel az otthoni/telephelyen töltés is viszonylag gyorsan megy. A Mercedes-Benz Vito, Sprinter és V-osztály utóda 2026-ban kerül az utakra, a leleplezés időpontját még nem árulták el.