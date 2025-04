Backstage-résszel bővült a Pappas Auto megújult Mercedes-Benz márkakereskedése

Már több mint három évtizede része az utcaképnek Budapest XI. kerületében a Hunyadi János úton a Pappas Mercedes-Benz márkakereskedés (amely mellé az évek során aztán más márkák is odaköltöztek), amely most a stuttgarti márka aktuális 20X előírásainak megfelelő modernizálást kapott 3,5 milliárd Ft értékben. Radikálisan átalakult a külső megjelenés, a fekete szín nem csak elegáns, de homlokzati napelempaneleket (200 m2) is rejt, amelyek a tetőn lévő (2100 m2) napelemekkel együtt a létesítmény energiafelhasználásának harmadát (280 kW) képesek helyben előállítani. A hűtésről és fűtésről hőszivattyúk gondoskodnak, amelyek jelentősen csökkentik a károsanyag-kibocsátást.

„Ez a szalon túlmutat a hagyományos autókereskedelmi funkciókon. Itt valóban minden a prémium színvonalról, a tartalmas autós élményről és a közösségépítésről szól” – mondta el Pais József ügyvezető igazgató, a Pappas Auto új szalonjának megnyitása kapcsán. Mintegy 1,5 éven át tartott a munka, amelynek részeként új szervizszárnyat adtak át, felújították a szalont és a főépületet; hátravan még a haszonjármű munkafelvétel modernizálása. Közel negyven elektromos töltőpont várja már az ügyfeleket a telephelyen annak köszönhetően, hogy húsz újat hoztak létre – ezek között van normál és villámtöltő is.

A szalonba belépve recepciós irányítja az ügyfelet a megfelelő kollégához, az értékesítők munkahelyei rejtve vannak, megbeszéléseket nyitott vagy zárt tárgyalókban folytatnak. Hazai sajátosság, hogy a vásárlók előnyben részesítik a zárt tárgyalókat, amelyekből hat tematikus darabot alakítottak ki, ezek közül mi a G-osztály és a LEGO-tárgyalókat láttuk. Aki mindegyiket végig akarja nézni, annak muszáj lesz beruháznia hat Mercedes-Benzre… A viccet félretéve a bejárattól balra találjuk a személyautókat, kiemelt helyen lehet majd megtalálni az aktuális újdonságot, jobbra kaptak helyet a haszonjárművek, itt arra is lehetőség van, hogy az ügyfél a céges grafikával nézhesse meg a megvásárolni kívánt autót. Ja, a büfében finom kávét készítő gépet helyeztek üzembe.

Az újautó-átadóban egyszerre négy autót fér el, mindegyiket dedikált környezetben (fény, zene és illat) tudják átadni, csörlő emeli fel a leplet, hamarosan beüzemelik azt az automata kamerarendszert, ami a közösségi médiában használható felvételt is készít az eseményről. Pár lépéssel továbbmenve jutunk el a szerviztérbe, ahol 0-24 órás kulcsleadó automata is működik, amelynek segítségével az ügyfelek bármikor leadhatják/átvehetik autójukat, nincsenek a megszokott nyitvatartási időhöz kötve. A munkafelvételre egy zárt csarnokban, időjárási viszontagságoktól védve kerül sor, ahol az ügyfél jelenlétében nézik át a szervizelésre átvett autót, mielőtt azt elviszik a szerelőkhöz.

A második emeleten valósították meg a Mercedes-Benz Certified használtautó-szalont. A kínálat kizárólag olyan használt Mercedes-Benz modellekből áll, amelyek legfeljebb hat éve kerültek forgalomba, futásteljesítményük nem haladja meg a 150 ezer kilométert, és megfelelnek a gyártó szigorú minőségi előírásainak. A tanúsított járművekhez 24 hónapos műszaki garancia, kipróbálási lehetőség, cseregarancia és szakértői tanácsadás is társul.

Innen lehet elérni a Pappas Classic budapesti központját, a cégcsoporton belül (3 országban 40 telephely) egyedülálló Backstage nevű rendezvényteret, ahol többek között Magyarország legnagyobb, mintegy 3000 darabos Mercedes-Benz modellautó-gyűjteménye is látható. Ezt a Mercedes-Benz Magyarország egy időközben elhunyt munkatársa állította össze hosszú évek alatt, a Pappas Auto azzal támogatta a családot a tragédia után, hogy megvásárolta azt. Most pedig már méltó helyen, túlnyomásos vitrinekben (por elleni védelem) állítják ki azt. A megnyitó előtt a Pappas Auto két munkatársa egy héten át rendezte a kisautókat a tárolókban, az ezt megelőző katalogizálás több hónapon át zajlott.

„Ez nem csupán egy márka, hanem egy életérzés. A budapesti egység szíve a Backstage: egy különleges, klubhangulatú bemutatóterem, ahol a legendák mellett a közösségi élményé a főszerep” – mondta el Rajnai Tamás személyautó üzletág vezető, a Pappas Classic új szalonjának megnyitása kapcsán. Folyamatosan cserélődnek majd az itt kiállított autók, a szalonavatónál mintegy 20 millió euró értékű veteránautót állítottak ki partnerek jóvoltából, köztük olyan csemegéket, mint a sirályszárnyas 300 SL, 300 SL Roadster, 540K Roadster, vagy épp Mercedes-AMG Roter Sau versenyautó-replika.

A Pappas Auto egyébként egy szomszédos áruház megvásárlásával kibővítette Hunyadi János úti telephelyét, hamarosan ott is megindul a munka, amelyről egyelőre annyit árultak el, hogy azzal a beruházással a Pappas Classic szolgáltatásait bővítik.