Variációk X-arcra, avagy frissült a Mitsubishi Xpander

Még 2017-ben mutatta be a kifejezetten Délkelet-Ázsiára szabott, nagy hasmagaságú, három üléssoros családi szabadidő-autóját a Mitsubishi, az Xpander nevű modell 2021-ben egyszer már frissült. Azonban még van pár év a leváltásáig, ezért egy újabb modellfrissítést kapott – és rögtön két X-arcot. A normál modellnél éles az orrot dísztő króm, a Cross nevű szabadidő-autós körítésűnél pedig szögletes.

Fotó: Mitsubishi Motors

Az új arc mellett lecserélték a hátsó lökhárítót és a csillogás kedvéért esztergált felületű 17 colos felniket adnak. Alapáron fekete a belső, a Cross modellnél burgundi, extraként kék színű bőrkárpit is elérhető. Teljesen digitális a műszerfal, a kormány mögött 8 colos képernyőt találunk, a központi érintőképernyő 10 colos képátlójú. A második üléssorban immár középen is van fejtámla (biztonsági öv eddig is volt), illetve az itt lévő, a támlából lehajtható könyöklőben két pohártartót alakítottak ki. A legfontosabb változás, hogy az eddigi kettő helyett a csúcsmodellben már hat légzsákot adnak szériában – vezetőtámogató rendszerek továbbra sincsenek a fedélzeten.

Fotó: Mitsubishi Motors

Műszakilag nincs változás a Mitsubishi Xpandernél, az első kerekeket az 1,5-ös szívómotor (105 LE/141 Nm) hajtja ötfokozatú kézi kapcsolású vagy fokozatmentes automatikus váltón keresztül, egyes piacokon 1,6-os szívómotort (95 LE/134 Nm) és villanymotort (116 LE/255 Nm) használó, az első kerekeket CVT-váltón keresztül hajtó öntöltő hibrid hajtás is elérhető. A második modellfrissítés annyiból meglepetés, hogy a hírek szerint 2026 végén bemutatják a második generációt.