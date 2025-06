Rá sem fog ismerni a villanyautók egyik úttörőjére: íme, az új Nissan Leaf

A Nissan mindig is azt akarta megmutatni a Leaffel, hogy azzal bármelyik normális autót ki lehet váltani. Ennek megfelelően – eltekintve a nagyon áramvonalas kialakítás miatti kicsit furcsa megjelenéstől – lett egyszerű személyautó a 2010-ben bemutatott első generáció, és lett már megjelenését is tekintve klasszikus kompakt a 2017-ben bemutatott második generáció. Utóbbinak már a tudása is elérte azt a szintet, hogy ténylegesen alternatívaként lehetett rá tekinteni. A filozófia továbbra is változatlan, azonban a vásárlói igényekhez igazodva a most bemutatott harmadik generáció már szabadidő-autóként hirdeti a villanymotoros hajtás felsőbbrendűségét.

A japán Atsugiban található Nissan Global Design Studio szakemberei készítették el a mindössze Cw 0,25-ös légellenállási tényezővel rendelkező formát. Utóbbi a rejtett kilincseknek, a lágyan ívelő tetővonalnak, a teljesen burkolt padlónak és a gondosan megformált lemezfelületeknek köszönhető.

Minden felni aerodinamikailag optimalizált kialakítást kap, alapszinten 18 colos felniket adnak 215-ös gumikkal,

középső szinten 19 colos felni és 215-ös gumi jár, míg a csúcsmodell 20 colos felnit kap 235 mm széles futófelületű abroncsokkal. A 18 colos felnik kialakításán a hátsó lámpákon is tetten érhető „ni-san” minta látható. Kifejezetten a Leaf számára keverték ki a türkiz, vagy hivatalosan Lumious Teal nevű színt.

Fotó: David Shepherd

A karosszéria 4,35 méteres hosszával ugyan 14 cm-rel rövidebb az elődnél, de ettől nem kell félni, a hátsó lábteret 80 mm-rel növelték meg, vállban 40 mm-rel bővült az utasok rendelkezésére álló tér. A praktikusságot az alaphelyzetben 437 literes – ez 50 literes bővülés –, többféle formában elrendezhető csomagtér szolgálja, a fedélhez elérhető elektromos mozgatás is. Az extralistán még tetősínek is vannak arra az esetre, ha netán valakinek szüksége van a tetőcsomagtartóra például sporteszközök szállítására.

A műszerfalon két darab 12,3 vagy 14,3 colos képernyőt rejt a nagypaneles kialakítás, natív Google alkalmazások könnyítik meg a vezető dolgát,

természetesen a Nissan Leaf fedélzeti rendszerei távoli frissítések fogadására képesek. A fizikai kapcsolók sorát bővíti az irányválasztó, hiszen ilyennel váltották ki a korábbi kart. Három belső hangulat közül lehet majd választani, lesz fekete sötétzöld díszekkel, világosszürke kék díszekkel és fehér lila díszekkel – nem biztos, hogy minden piacon elérhető lesz mindhárom.

Fotó: David Shepherd

Ahogy eddig, úgy a jövőben is kétféle akkumulátorkapacitás közül lehet választani, a Standard akkumulátor 52,9 kWh, míg az Extended 75,1 kWh kapacitású, előbbihez 174 LE/345 Nm, utóbbihoz 214 LE/355 Nm teljesítményű hajtómotor jár; összkerékhajtásról nincs hír. Villámtöltésre akár 150 kW teljesítménnyel van lehetőség, ami azt jelenti, hogy 30 perc alatt 418 km-nyi energia vételezhető.

Akkumulátor-előkondicionálása a beépített, Google Maps alapú navigáció alapján automatikusan dolgozik, de persze manuális aktiválásra is lehetőség van.

A kétirányú fedélzeti töltővel teljesítményleadásra is van lehetőség, a megfelelő adapterrel 3,6 kW kimenő teljesítményt nyújt a Leaf akkumulátora. Ugyanazt a CMF-EV műszaki alapot használja a kompakt Leaf, mint a nagy méretű Ariya, elöl MacPherson rugóstagos, hátul multilink felfüggesztés kap. A tempomat gyorsforgalmi utakon automatikusan lassít kanyaroknál, az egypedálos vezetés mellett több fokozatban állítható energia-visszatermelés is a vezető rendelkezésére áll.

A harmadik generációs Nissan Leafet a brit Sunderlandben gyártják az európai piacra, az EV36Zero rendszer lényege, hogy megújuló forrásból származó energiát használnak fel a gyártáshoz, az akkumulátort és annak alkatrészeit helyi beszállítóktól szerzik be. A típus forgalmazása az ősszel kezdődik, az első példányok 2026 tavaszán kerülnek majd az ügyfelekhez.