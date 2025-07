Nem kell félni a villanymotoros VLE/VLS-osztálytól, remek utazóautó lesz – állítja a Mercedes-Benz

Noha csak 2026-ban kerít sort a Mercedes-Benz a Van.EA nevű műszaki alapra épülő személy- és haszonjárműveinek a piaci bevezetésére, már jó előre kommunikálja, hogy nem kell félni attól. Az első részleteket már 2024 augusztusában megtudtuk az új modellekről, idén áprilisban pedig megismerhettük a luxus személyszállító előzetesének számító Vision V tanulmányt. Most már azt is tudjuk, hogy utóbbi a VLS-osztály előzetese volt, ennél egy fokkal kevésbé fényűző lesz majd (de az összkerék-kormányzást azért megtartja) a VLE-osztály is.

Fotó: Mercedes-Benz AG

Most arról szól a híradás, hogy az akkumulátoros-elektromos VLE-osztály egyik prototípusával 13 óra alatt tették meg a Stuttgart-Róma közötti 1090 km-es távot, eközben csak kétszer kellett megállni tölteni az akkumulátort 15-15 percre. Az indulásnál 11 Celsius-fokos külső hőmérséklet volt, az érkezésnél 33 Celsius-fok, az egyszerűség kedvéért végig 22 fokon ment a légkondicionálás. Ilyen távon a dízelmotoros V-osztállyal is be kell iktatni legalább ennyi megállót, és forgalmi helyzettől függően azzal se lehet sokkal gyorsabban végezni az utazással.