Megállítottak egy autót a rendőrök tiltott megfordulás miatt, de ekkor jött az igazi meglepetés

Amikor az amerikai rendőrség ittas vezetők kiszűrésére ellenőrzőpontot állít fel, szinte bármire fel kell készülnie a járőröknek. A részegek mellett időnként olyanok járművezetők is fennakadnak a rostán, akikre körözés vagy házkutatási parancs van érvényben, vagy akik illegális tárgyakat visznek magukkal az autójukban. Amire valószínűleg soha nem számítanak a járőrök, az egy sofőr nélküli autó.

Azonban pontosan egy ilyet állítottak meg Kaliforniában múlt péntek este. A San Brúnó-i Rendőrség szerint az ellenőrzőpontra kirendelt rendőrök egy fehér Jaguar I-Pace-t láttak illegálisan megfordulni. Amikor félreállították, senkit sem találtak a vezetőülésében, mivel a Waymo egyik önvezető taxijáról volt szó. A kapitányság a közösségi médiában humorosan tálalta az esetet: „nincs sofőr, nincsenek kezek, nincs nyom. A hivatkozási jegyzékeinkben nincs külön rovat a ’robot’ szóra.” Ebben az esetben a bűnüldöző szervek kezei meg vannak kötve.

Jelenleg még a kaliforniai törvények nem teszik lehetővé, hogy az önvezető járművekre – a sok mozgáskorlátozott felhasználó miatt – szabálysértési bírságokat szabjanak ki. Viszont a rendőrök fel tudták venni a kapcsolatot a Waymo operatív csapatával, hogy jelentsék a hibát. Egyelőre az önvezető taxikat üzemeltető cég megúszta bírság nélkül, de ez az eset is rávilágít egy olyan problémára, amellyel már korábban is találkoztunk. Mivel az önvezető autók egyre gyakoribbak az amerikai utakon, a bűnüldöző szerveknek módot kell találniuk arra, hogy hogyan kezeljék őket, ha szabálysértést követnek el. Egyébként a probléma nem korlátozódik San Brúnóra. A San Francisco Chronicle szerint San Francisco városában a Waymo járművek már több mint 65 ezer dollár (21,5 millió forint) bírságot halmoztak fel.