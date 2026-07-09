Bemutatkozott a BYD több mint 1600 lóerős hipersportautója

Fotó: BYD

A Z megkapja a BYD első „by wire” rendszerű kormányművét, amelyben nincs hagyományos kormányoszlop, a volán csak elektronikus jeladóként szolgál. Szimulált motorhang is van, de még nem tudni, hogy van-e ahhoz hasonló virtuális sebességváltó, mint a Hyundai Ioniq 5 N-ben és 6 N-ben.