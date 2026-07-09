A Z megkapja a BYD első „by wire” rendszerű kormányművét, amelyben nincs hagyományos kormányoszlop, a volán csak elektronikus jeladóként szolgál. Szimulált motorhang is van, de még nem tudni, hogy van-e ahhoz hasonló virtuális sebességváltó, mint a Hyundai Ioniq 5 N-ben és 6 N-ben.
Bemutatkozott a BYD több mint 1600 lóerős hipersportautója
A jövőre Európában is kapható, tisztán elektromos Denza Z mindössze 2,25 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!