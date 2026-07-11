Drasztikus költségcsökkentési tervet jelentett be a Volkswagen

Fotó: Volkswagen

A felügyelőbizottság csütörtöki ülése jelentős tiltakozásokat váltott ki a német szakszervezetek részéről, összesen 18 németországi telephelyen tartottak demonstrációkat. A négy, veszélyben lévő üzem állítólag Hannover, Emden, Zwickau és a neckarsulmi Audi-gyár lehet. Egyelőre nem tudni, hogy teljesen bezárnak-e, vagy esetleg kínai vevőket keresnek-e a számukra.