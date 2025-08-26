Rendkívüli

Tapsikolva ünnepli Magyar Péterék adóemelési tervét az egyik vidéki Tisza-sziget oldala

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Ne bántsátok Herczeg Márkot!

Neki ennyi maradt.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
PlútóHerczeg Márkkispajtásbosszú 2025. 08. 26. 20:28

Ne bántsátok a 444-es Herczeg Márkot, szegény patkányarcú felebarátunkat!

Ő ilyen, neki ez jutott. És emlékezzetek vissza, mindannyiunk osztályában volt egy ilyen nyomorult. Egy kigombolt női blúz, egy kinyitott melltartó olyan messze volt tőlük, mint a Plútó, így esténként sírva gyűrögették a szánalmas kispajtást a paplan alatt, és annyira gyűlölték önmagukat, hogy muszáj volt gyűlölniük az egész szép és sikeres és egészséges és normális világot, és megesküdtek, hogy bosszút fognak állni mindenkin, akivel szóba állnak a csajok.

Ne bántsátok szegényt.

Neki ennyi maradt. Titokban fényképezni a csajokat, akik soha nem fognak deríteni rá egy mosolygó képet, és utána ökölbe szorult arccal ótvaros kis hazugságokat böfögni a sikeresek és szépek felé, mindezt valamiféle kérdéseknek álcázva.

Neki ez maradt.

Ezért van ott minden Kormányinfón.

Aztán hazamegy, és a TV2-s csajról meg a Vitályos Eszterről álmodozik, sírva.

Ez is egy életforma.

Ne bántsátok őt…

https://mandiner.hu/belfold/2025/08/ennel-kinosabbat-ma-nem-fog-latni-a-444-ujsagiroja-titokban-fotozgatta-a-tv2-riporternojet-video

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkormány

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Wiedermann Béla
idezojelekHollandia

Migráns gyilkolt meg egy tinédzsert Amszterdamban

Wiedermann Béla avatarja

Több nőt is zaklatott és megerőszakolt a gyanúsított férfi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu