Bayer Zsolt: Íme itt van minden!

Ezek tényleg meg bírták írni.

Bayer Zsolt
Kozma Lajosgyőzelem444.hu 2025. 09. 22. 9:56

Íme itt van minden!

Itt van minden, amit tudni kell. Bele van préselve a lényeg két hírecskébe. Vagyis hát, hogy most, amikor állítólag már nem is létezünk, és a Tisza a pszichopata gazember vezetésével ötnegyedre áll, akkor 52 százalékkal nyerjük az időközit az egyesült ellenzékkel szemben.

Ráadásul Budapesten. Ráadásul a Józsefvárosban.

S mert a sors kegyes és a Jóisten humora frenetikus, még a 444-es pöce is megteszi nekünk azt a szívességet, hogy bemutatja, hogy írnak ezek újságot, milyen a globalista-soros-brüsszelita-tiszás propaganda, amelyik mindenki mást propagandistáz.

Hát ilyen.

Ótvaros, s..r, és hülye.

Ezek tényleg meg bírták írni, hogy:

 

Figyelsz ugye! A szóhasználatra: „a hagyományosan fideszes kerületben csúnyán kikapott a fideszes jelölt”.

Majd jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst, aki ezután váltott – figyelj:

 „Fideszes győzelem a VIII. kerületben

Kozma Lajos, a Fidesz jelöltje nyerte a VIII. kerületi időközi választást 52,27 százalékkal.

A kutyapárti Balázs András a második lett (42,28 százalék), harmadik a független Simon György (5,45 százalék). 

Ennek a hagyományosan fideszes választókerületnek volt a képviselője az a Kecskeméti László, aki jogcím nélkül használta az önkormányzati lakását.”

Marad a „hagyományosan fideszes kerület” duma, se ha már nem a fidesz kapott ki „simán” hanem még simábban győzött, akkor össze kell kenni s...ral – vagyis önmagával – az egészet a szerzőnek, és jön, hogy mi volt itt valaha – ha úgy volt.

Jegyezzük is fel a nevét ennek a nullának: Tóth-Szenesi Attila. Maradjon fenn az utókornak, hiszen Ephialtesz neve is fennmaradt.

És ezek mind ilyenek.

Mindegyik ott vet ráncot a Soros, a hazaárulás és az aljasság valagán.

A szuverenitás nem kelengye

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Kiderült, mennyien utaztak nyáron a budapesti reptérről – bomba üzlet volt a Budapest Airport megvétele

Jó üzlet volt az állam részéről a reptér visszavásárlása.

