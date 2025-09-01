Bayer Zsolt: Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Rendkívüli

Tisztelt Nagykövet Úr!

A felvételen látható borzalom elkövetői az ön honfitársai.

Ön szerint ezek emberek?

Ha igen, akkor mifélék?

Ez Ukrajna valódi arca?

Ön felvenne egy ilyen országot az Európai Unióba?

Amikor nézi ezeket a naponta megjelenő felvételeket, szégyelli magát? És ön szerint Zelenszkij szégyelli magát?

Ön szerint ilyen „sorozással”, az ilyen módon a frontra hurcolt szerencsétlen, nyomorult ukránok lelkiállapotával lehet háborút nyerni?

Ön szerint nyertek már háborút valaha is rettegő, megnyomorított rabszolgák?

Ön szerint ha egyszer véget ér a háború, mi lesz ezekkel a szadista, eltakarítandó állatokkal, akik ma „toborzóknak” nevezik magukat?

Majd kitüntetik őket?

Vagy börtönben fognak megrohadni?

Várom válaszait!

Tisztelettel:

Bayer Zsolt

