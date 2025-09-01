Bayer Zsolt: Néhány kérdés az ukrán nagykövethez

Tisztelt Nagykövet Úr!
A felvételen látható borzalom elkövetői az ön honfitársai.
Ön szerint ezek emberek?
Ha igen, akkor mifélék?
Ez Ukrajna valódi arca?
Ön felvenne egy ilyen országot az Európai Unióba?
Amikor nézi ezeket a naponta megjelenő felvételeket, szégyelli magát? És ön szerint Zelenszkij szégyelli magát?
Ön szerint ilyen „sorozással”, az ilyen módon a frontra hurcolt szerencsétlen, nyomorult ukránok lelkiállapotával lehet háborút nyerni?
Ön szerint nyertek már háborút valaha is rettegő, megnyomorított rabszolgák?
Ön szerint ha egyszer véget ér a háború, mi lesz ezekkel a szadista, eltakarítandó állatokkal, akik ma „toborzóknak” nevezik magukat?
Majd kitüntetik őket?
Vagy börtönben fognak megrohadni?
Várom válaszait!
Tisztelettel:
Bayer Zsolt