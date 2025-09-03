Na most légy polkorrekt, tesó

Az alaphír úgy szólt, hogy Kolozsváron megtámadtak két nepáli vendégmunkást, és súlyosan bántalmazták az egyiket. Az indíték: gyűlölet.

Aztán a hír kapott egy vajszínű árnyalatot!

Ugyanis kiderült, hogy a két megtámadott nepáli előzőleg erőszakoskodott két nővel, akik értesítették a testvérüket, és ő, illetve egy másik rokon érkezett a helyszínre, és a testvér verte meg a húgával erőszakoskodó nepálit, míg a másik nepáli elmenekült.

S hogy el ne felejtsük: a nepálit megverő vádlott egy magyar cigány!

Na, most legyél okos meg polkorrekt, tesó!

Amúgy pedig: hajrá, Lakatos úr!

A vonatkozó román cikk itt (automatikusan lefordítja magyarra a program):

https://www.activenews.ro/stiri/Politia-minte-Cei-doi-nepalezi-batuti-in-Cluj-agresasera-sexual-doua-minore-pe-strada.-Aparatorul-fetelor-e-un-tanar-tigan-ungur-199627

Egy másik erdélyi magyar lapban megjelent írásból kiemelek egy részt, ezt: „A támadó ügyvédje a hírportálnak azt mondta: a román férfiakat az dühítette fel, hogy a külföldiek megpróbáltak udvarolni a barátnőiknek. Az egyik nepáli elmenekült, a másik, földre került férfit bottal ütlegelték, kómában van, állapota válságos.”

(Forrás: Székelyhon.ro, https://szekelyhon.ro/aktualis/az-rmdsz-es-a-vendeglatoipari-munkaltatok-szovetsege-is-eliteli-az-azsiai-vendegmunkasok-bantalmazasat)