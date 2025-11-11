Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Az alábbi cím ordít a Soros-blogon: „Koalíciós balhé Litvániában, miután Szijjártó Péter miniszterek helyett egy antiszemita politikussal tárgyalt az országban”

Aztán megtudjuk a cikkből, mi a lényeg, mármint 444-es és Kolozsi Ádámos megközelítésben:

„Az említett Nemunas Hajnala nevű párt tavaly alakult, a közvélemény-kutatások szerint valójában csak a harmadik legnépszerűbb jelenleg, 8,5 százalék szavazna rájuk. Ennél azonban jóval érdekesebb, hogy ki az alapítója, az a Remigijus Žemaitaitis, akivel Szijjártó több órás megbeszélést folytatott. (...)

Csak néhány antiszemita poszt és nyilatkozat Szijjártó tárgyalópartnerétől, ami miatt eljárás indult ellene:

„A litván zsidók szervezték meg a litvánok tömeges deportálását 1941-ben”- állította többször is.

„Meddig fognak még politikusaink térdelni a zsidók előtt, akik megölték népünket, és hozzájárultak a litvánok elnyomásához és kínzásához, valamint országunk elpusztításához? Mikor fognak a zsidók bocsánatot kérni tőlünk?” - kérdezte hasonló szellemben, a litván történelmi szenvedésekért a zsidókat okolva. (...)”

Mindjárt az elején szeretném leszögezni, fogalmam sincs a litvánok jelenkori politikai viszonyairól, és nagyjából nem is érdekel. Továbbá Remigijus Žemaitaitis fent idézett kijelentései hülyeségeknek tűnnek így első látásra, s abban is biztos vagyok, a magyar külügyminiszternek pont annyi fogalma volt nevezett úr posztjairól, mint nekem. Miképpen tegnapelőtt a 444 sem tudta, ki ez a litván politikus, csak aztán felhívták rá a figyelmüket a megfelelő figyelemfelhívók, s mindjárt mellékelték a megfelelő körítést is.

Ezt értjük, ez így működik ötven éve.

Viszont akkor engedtessék meg nekünk, hogy mi is felhívjuk a figyelmet a lényegre: az európai és benne a hazai neokommunista-neomarxista-neoliberális-woke-lmbtq-antifa idióta gazemberek elveszítették minden erkölcsi alapjukat arra, hogy szót emeljenek az antiszemitizmus ellen!

S hogy miért?

Azért, mert rászabadították Európára a legsötétebb, legocsmányabb, leggyávább gyilkos iszlamista antiszemitizmust, azért, mert ma a nyugat-európai zsidóság körülbelül olyan „biztonságban” van, mint a ’30-as évek Berlinjében, azért, mert ma a nyugati egyetemek kampuszain magától értetődő és divatos „buli” lett az „irtsátok ki a zsidókat” meg a „from the river tot he see palestina will be free!” elmebaj, vagyis Izrael állam eltörlésének helyeslése, mindezt úgy, hogy iszlamista meg hozzájuk csatlakozott baromállat nyugati seggfejek lengetik a palesztin zászlót, azért, mert nyugaton már naponta ölik, verik, alázzák meg a zsidókat eltakarítandó iszlamista állatok a nyugati woke ifjúság nagy tapsa közepette, azért, mert Németországban újra megjelent egy üzlet kirakatában a felirat, miszerint „zsidók nem léphetnek be” (a 444 számára ez nem volt hír), azért, mert „Brüsszelben letiltották a Disturbed koncertjét, mert a város vezetése úgy érzi, hogy a együttes tagjai provokálnák a palesztin, illetve palesztinbarát antifa lakókat”, azért, mert az izraeli labdarúgó válogatott már csak Magyarországon léphet pályára, azért, mert „palesztinpárti tüntetők jelzőrakétákkal és füstbombákkal zavarták meg csütörtök este az Izraeli Filharmonikus Zenekar és a világhírű magyar zongoraművész párizsi koncertjét”, azért, mert mindezt a „haladó és független” sajtó nagy csöndje kíséri, azért, mert ti, 444-es gazemberek minden fennakadás nélkül kanyarodtatok vissza az ’50-es, ’60-as, ’70-es és ’80-as évek szovjet blokkjának hivatalos ideológiájához, amelyben Izrael volt a fő ellenség és az arabok valagát kellett nyalni. Igen ezredszer is idemásolom a zsidó Karinthy Cini ’70-es évekből való naplóbejegyzését:

Külön tanulmány a pesti zsidó újságírók, akiknek ugyan mindnek van rokona Tel-Avivban, de most olyan kéjjel gyalázzák Izraelt és a zsidókat, mint az őseredeti nyilasok. Ja persze, ha lehet, a párt mögé bújva! Ilyenkor én is antiszemita leszek, de nem az izraeli »mesterkedésektől«, hanem ezektől a pesti firkászoktól, akik mindig túlnyalnak.

Ez van megint. Pontosan ugyanez. És még egy fontos mondat Karinthy Cinitől: