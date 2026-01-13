A tiszás „szakértő”

Tehát:
„A hóeltakarítási rendünk szexista, osztályalapú és diszkriminatív.”
Most mond! Hitted volna? Ezentúl kéretik drag queennek öltözve havat takarítani, hogy a tiszás Biczók Péter megnyugodjon.
Valószínű, hogy ez a Biczók nevű hülye gyerek a másik hülyével, a Fekete-Győr Bandikával szokta lezuhanyozni az elektromos rolliját.
A cikk itt olvasható.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!