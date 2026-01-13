Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

A tiszás „szakértő”

Na várj, idemásolom, mert másképpen nem fogod elhinni!

 Tehát:

„A hóeltakarítási rendünk szexista, osztályalapú és diszkriminatív.”

Most mond! Hitted volna? Ezentúl kéretik drag queennek öltözve havat takarítani, hogy a tiszás Biczók Péter megnyugodjon.

Valószínű, hogy ez a Biczók nevű hülye gyerek a másik hülyével, a Fekete-Győr Bandikával szokta lezuhanyozni az elektromos rolliját.

A cikk itt olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

