A tiszás „szakértő”

Tehát:

„A hóeltakarítási rendünk szexista, osztályalapú és diszkriminatív.”

Most mond! Hitted volna? Ezentúl kéretik drag queennek öltözve havat takarítani, hogy a tiszás Biczók Péter megnyugodjon.

Valószínű, hogy ez a Biczók nevű hülye gyerek a másik hülyével, a Fekete-Győr Bandikával szokta lezuhanyozni az elektromos rolliját.

A cikk itt olvasható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)