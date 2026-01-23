idezojelek
Bayer Zsolt: Francesca, mint mindig!

Fekete-Győr elolvassa?

Fekete-Győr Andrásolvasásellenzék 2026. 01. 23. 8:01
Tudom, tudom, ennek elolvasása beletelhet három percbe is, ami ma már szinte elviselhetetlen teher – na, nem az ilyen magamfajta boomernek, hanem egy mai „életerős”, Z generációs ifjúnak. Pedig leginkább nekik kellene elolvasniuk. Hátha. A remény, tudják, utoljára.

És hogy Fekete-Győr elolvassa-e? Na, az teljesen mindegy. Pontosan annyira mindegy, mint Fekete-Győr maga. Mindegy és felesleges.

 

