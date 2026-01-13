Migráció: Hajós Andrással teljesen egy véleményen volt Ember Márk is.
Borítókép: Hajós András (Fotó: MTI/MTVA/ Lakatos Péter)
Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.
Migráció: Hajós Andrással teljesen egy véleményen volt Ember Márk is.
Borítókép: Hajós András (Fotó: MTI/MTVA/ Lakatos Péter)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.
Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.
Vadállati kegyetlenséggel, több mint 30 késszúrással ölte meg a szerencsétlen nőt.
Már akinek, persze…
A RÉGI JOBB VOLT – A nemzetközi jog és az arra való hivatkozás egy ócska woke-komcsi hazudozás.
Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.
Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.
Vadállati kegyetlenséggel, több mint 30 késszúrással ölte meg a szerencsétlen nőt.
Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.
Ez már nem unió, nem a tagállamok érdekeit szem előtt tartó, azért munkálkodó szövetség.
Vadállati kegyetlenséggel, több mint 30 késszúrással ölte meg a szerencsétlen nőt.
Már akinek, persze…
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!