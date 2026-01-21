Petike és a sálak

Magyar Péter a politikai g…cizmus oltárán a főalak. (Copyright by Magyar Narancs!)

Ezt tudjuk, az első pillanattól kezdve. De hogy teljesen és lefegyverzően hülye is, az azért még új. Pedig nincs kiút. Ez a főalak teljesen és lefegyverzően hülye:

https://mandiner.hu/belfold/2026/01/totalis-megsemmisules-a-magyar-gazdak-pofonja-utan-puskas-dijas-ongolt-lott-magyar-peter-video