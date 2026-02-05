Bayer Zsolt: Lassan azért elég lesz…

Szepesházi Péter…
Jól jegyezzük meg ennek a szardarabnak a nevét. És ne felejtsük el soha: ez nemrég még a bírói pulpituson ült és ítélkezett, akár jobboldali közszereplők ügyeiben. Ugye nem nehéz elképzelni, milyen ítéleteket hozott…
Most ügyvéd.
Ha Fidesz-szavazónak van vele dolga, azonnal rúgja ki. Ez a minimum. Ezzel a szemétládával tisztességes ember nem áll szóba!
