Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Lassan azért elég lesz…

Ezzel a szemétládával tisztességes ember nem áll szóba!

Bayer Zsolt
bírószepesházi péterfidesz 2026. 02. 05. 11:23
Szepesházi Péter…

Jól jegyezzük meg ennek a szardarabnak a nevét. És ne felejtsük el soha: ez nemrég még a bírói pulpituson ült és ítélkezett, akár jobboldali közszereplők ügyeiben. Ugye nem nehéz elképzelni, milyen ítéleteket hozott…

Most ügyvéd.

Ha Fidesz-szavazónak van vele dolga, azonnal rúgja ki. Ez a minimum. Ezzel a szemétládával tisztességes ember nem áll szóba!

Szepesházi Péter a miniszterelnök kivégzéséről ábrándozik.

