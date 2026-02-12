Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Egy hetet adok…

Egy hetet adok, és a libsi sajtó ki fogja deríteni, miszerint ez az antiszociális kis s…ggfej teljesen ártatlan, és a pedagógusok meg az osztálytársai tehetnek mindenről.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
iskolai erőszakbántalmazáscegléd 2026. 02. 12. 15:05
0

Egy hetet adok, és a libsi sajtó ki fogja deríteni, miszerint ez az antiszociális kis s…ggfej teljesen ártatlan, és a pedagógusok meg az osztálytársai tehetnek mindenről.

Ja! Meg a „zorban”…

„Senkiházi köcsögnek nevezett, és úgy kiabált, hogy még a nyála is fröcsögött" – vallotta az igazgatóhelyettesnek ököllel eső diák | 24.hu https://24.hu/belfold/2026/02/12/cegled-kozeiskola-igazgatohelyettes-vademeles/

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekpropaganda

Önsorsrontás Székelyföldön

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

A polgári öntudat diadala

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

A transznemű elkövető…

Bayer Zsolt avatarja

Vagyis pszichésen nem normális, aberrált. Ez a lényeg. És ebbe megint belehalt nyolc ártatlan ember, 25 pedig kórházban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu