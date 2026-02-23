idezojelek
Ez is NER-es, mi?

Várom, hogy NoÁr meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
fegyőrnoárfelvétel 2026. 02. 23. 14:33
Fotó: Havran Zoltán
0

Várom, hogy Noár meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”. Azt pedig külön várom, hogy NoÁr bejelentse, nem hagyja, hogy ez a patkány megússza…

Íme a felvétel – amúgy, de tényleg, ezek mit keresnek az utakon, és mit keresnek szabadlábon, emberek között?

https://24.hu/belfold/2026/02/23/szekefehervar-cserbenhagyas-motoros-video/

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

