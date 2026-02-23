Ez is NER-es, mi?

Várom, hogy Noár meg Fegyőr – ez a két idióta – még ma kifejtse, miszerint a felvételen látható eltakarítandó állat is „neres”. Azt pedig külön várom, hogy NoÁr bejelentse, nem hagyja, hogy ez a patkány megússza…

Íme a felvétel – amúgy, de tényleg, ezek mit keresnek az utakon, és mit keresnek szabadlábon, emberek között?

https://24.hu/belfold/2026/02/23/szekefehervar-cserbenhagyas-motoros-video/