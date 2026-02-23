Van egy jobb ötletem

idezojelek
Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút.

tompos márton lenin 2026. 02. 23.
Fotó: Ladóczki Balázs
Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút. Ráadásul nem is bonyolult: húzzál te a f…szba, Tompos  Márton!

„Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir” – őrjöngve hergelt a Tiszát támogató momentumos az ukránpárti tüntetésen.

 https://mandiner.hu/belfold/2026/02/huzz-a-f-szba-viktor-huzz-a-f-szba-vlagyimir-orjongve-hergelt-a-tiszat-tamogato-momentumos-az-ukranparti-tuntetesen-video

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

A gyilkos jogai

A legaljasabb demagógok

A Tisza behódol, a Fidesz szuverén

1
2
3
4
5
6
7
8

Itt az új trükk, vigyázzunk a számlaadatainkra!

Rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indíthatjuk el.

