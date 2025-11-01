idezojelek
Bayer Zsolt: Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

Bayer Zsolt
műkorcsolyaFinnországkorcsolyaszövetség 2025. 11. 01. 18:31
Fotó: C. J. Gunther

Betűkre cserélik a korcsolyázók nemeit Finnországban 

Most éppen a korcsolyázáson keresztül támadják a normalitást – ezúttal Finnországban. Az ottani korcsolyaszövetség ugyanis eltörölte a férfi és nő kategóriát, és helyette „A” és „B” korcsolyázókat engedett párosban indulni. Az első ilyen duó két nő, akik saját bevallásuk szerint meg akarták szüntetni a „vezet és követ” hagyományos férfi-női szereposztást a korcsolyázásban. A „páros” kezdeményezést az edzőjük, Neil Brown támogatta, aki szerint a műkorcsolyának tükröznie kellene a társadalom változásait. A finn szövetség ezt elfogadta, és pozitívan reagált a kérelmükre, noha az edző maga is elismerte, hogy a jégtánc mozdulatai hagyományosan vezető és követő szerepekre épülnek, amelyeket nehéz felcserélni vagy eltörölni.

Kanada után Finnország is szintet lépett, miután a helyi korcsolyaszövetség megváltoztatta a szabályokat, így azonos neműek is indulhatnak párosban és jégtáncban a műkorcsolya-versenyeken. Októberben meg is történt a nagy debütálás, egy brit jégtáncos, Millie Colling és partnere, Emma Aalto részt vett a finn országos bajnokság selejtezőjében.

               
       
       
       

