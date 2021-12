Portik újabb gyilkosság miatt felelhet

Szerdán tart előkészítő ülést a Fővárosi Törvényszék Varga Gabriella vezette tanácsa az 1999-ben történt Gyüre-gyilkosság ügyében. Ezúttal is Portik Tamás a vádlott, aki a vád szerint megölette régi bűnözőtársát, Gyüre Józsefet, akivel az 1980-as években még együtt fosztogatták a telefonfülkéket. Gyüre később „katonaként” részt vett az olajozásban is, majd a nagy budapesti robbantások lecsengése után, 1999 áprilisában a XI. kerületi Karinthy Frigyes úton bérelt lakásán fejbe lőtték.

Eredetileg Portiknak sűrű hete lett volna, hiszen kedden és csütörtökön a Fenyő János meggyilkoltatása miatt indult perben is jelen kellett volna lennie, viszont ezt elnapolták. Várhatóan legkorábban csak januárban folytatódik majd a Gyárfás–Portik-per. A pandémia miatt zárt láncú hírközlési eszközön kapcsolták volna a büntetés-végrehajtási intézetből, csakúgy, mint az szerdán várhatóan meg is fog történni; az előkészítő ülésre sem viszik el az egyébként is fokozott biztonsági kockázatot jelentő vádlottat.