Bombát találtak Csepelen

Második világháborús amerikai légi bomba került elő Csepelen, a szabadkikötőben − közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.
A csepeli Petrol-öbölben végzett mederkotrás során került elő a GP–250 típusú, amerikai gyártmányú, a második világháborúból visszamaradt légi bomba, amely fej- és fenékgyújtóval is rendelkezett.
Az uszályon, iszapban fekvő bomba gyújtószerkezeteit a tűzszerész katonák sikeresen eltávolították, és egy kijelölt helyszínen megsemmisítették.
A hatástalanított bombatest biztonságos elszállításához az ezred Hadihajós Alosztálya biztosított egy naszádot. A tűzszerészek az MH Hadikikötőből a bombát továbbszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.
Borítókép: Második világháborús légi bomba került elő Csepelen (Forrás: Facebook)
