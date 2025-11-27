Bombát találtak Csepelen

Második világháborús amerikai légi bomba került elő Csepelen, a szabadkikötőben − közölte a MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

Forrás: Facebook

A csepeli Petrol-öbölben végzett mederkotrás során került elő a GP–250 típusú, amerikai gyártmányú, a második világháborúból visszamaradt légi bomba, amely fej- és fenékgyújtóval is rendelkezett.

Az uszályon, iszapban fekvő bomba gyújtószerkezeteit a tűzszerész katonák sikeresen eltávolították, és egy kijelölt helyszínen megsemmisítették.

A hatástalanított bombatest biztonságos elszállításához az ezred Hadihajós Alosztálya biztosított egy naszádot. A tűzszerészek az MH Hadikikötőből a bombát továbbszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.

