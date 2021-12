„A nemi szerepekre tudatosan nevelni kell!”

Magyarságtudat, lovaskultúra, keresztény értékrend, önismeret, képesség önmagunk, családunk és hazánk védelmére, környezettudatos és fenntartható gazdálkodás – ezen értékeket adnák át gyermekek számára a Schola Militibus Holistica (SMH, nyersfordításban: holisztikus vitézlő iskola) alapítói. A sokszínű csapat idén nyáron szervezte meg az első „férfiképző” SMH-tábort a sóskúti Pipacshon Lovasligetben, melyen tizenöt gyermek vett részt.

Emellett év közben is folyamatosak a programok, valamint a hátrányosabb helyzetű gyermekek számára az ország több pontján is biztosít lovaglási lehetőséget a frissen alakult egyesület.

Kiindulópont: lovaskultúra

Az SMH-t a Testnevelési Egyetem Lovaskultúra-oktató Szakára járó hat hallgató és három vendégoktató összefogása hívta életre. Az alapítókkal a Hadik-házban ültünk össze beszélgetni, a képeket pedig a Veszprém megyei Gézaházán készítettük, ahol Kovács Kriszta – szintén SMH-alapító – a karácsonyi ünnepek előtt is edzette a lovasait. Hozzá 35-40 gyermek jár, közülük többen immáron az SMH támogatásával.

Téli edzés a Bakonyban. Az SMH Lovaskultúra Egyesület országszerte biztosítaná a lovaglás lehetőségét a gyermekeknek. Fotó: Teknős Miklós

– Minden bizonnyal a csillagok állása kedvezett, hogy ez a hat ember találkozott a másoddiplomás-képzésen – ismertette az indulás körülményeit az ötletgazda és szponzor, Suba Ferenc, aki egyébként civilben ügyvéd. A csapatból mindenki a munka mellett ült vissza az egyetemi padsorokba, majd adta fejét gyermektábor-szervezésre. A nyáron tartott táborban mindannyian oktatóként és felügyelőként vettek részt. Az első nagy sikerű tábor tapasztalatai alapján 2022 első felében hétvégi továbbképző eseményeket terveznek tartani, ahol a nyári táborok előkészítése mellett az SMH oktatógárdáját szeretnék bővíteni. Az első ilyen alkalmat a simonpusztai Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központban és a sümegi Capári Lovasiskolásban tervezik megtartani februárban. A két helyszín közül a sümegi már korábban is teret adott az SMH alapításához köthető rendezvénynek. Jövő nyáron már három tábor szerepel az alapítók tervei között: a visszatérő gyermekek számára egy haladó szintű tábort, valamint egy kezdő és egy külön női tábort is tartanának 2022-ben.

Esélyegyenlőség alapján válogatják a résztvevőket

Az SMH-táborokon a részvétel ingyenes, ennek fenntartásához keresnek szponzorokat. Suba Ferenc elmondása alapján jól haladnak, és mindenképp meg szeretnék tartani a díjmentességet. A táborozókat továbbra is esélyegyenlőség és tanulmányi eredmény alapján fogják megkeresni és elhívni a táborba, ahogyan azt tették idén nyáron is. A szülőkkel kapcsolatot tartó Freimann Dóra, aki szintén a csapat tagja, azt mondta, nagyon jó visszajelzéseket kaptak a nyári tábor után. Hozzátette, már az első alkalommal túljelentkezés alakult ki, emiatt létszámbővítésre is szükség lesz a jövőben. Az SMH-sok azt mondják, a támogatás mértékétől függően tudnak majd minél több helyszínre eljutni, ezért jelenleg olyan lovardák, iskolák, lőterek, mintagazdaságok és kézművesműhelyek jelentkezését várják, amelyek készek az SMH hétvégi továbbképző eseményét befogadni. Emellett az oktatók létszámát is bővíteni szeretnék, olyan jelölteket keresnek, akik szívesen lennének részesei az SMH oktatási rendszerének. Mint elmondták, ők maguk is az ország különböző tájegységeiről érkeztek, így a lovaskultúra-oktatók hálózatán és a saját ismeretségeken keresztül könnyen megsokszorozhatják az oktatói gárda létszámát jövőre.

Egyesületet alapítottak

A kormányzat és az üzleti szféra részéről pozitív visszajelzések érkeztek, az SMH-koncepciót ismeri és támogatja Nagy István agrárminiszter, Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője és Csiba Péter üzletember. Az alapító csapat ennek megfelelően nemrég egyesületté alakult, ezzel újabb lépést téve az intézményesülés felé, december közepétől SMH Lovaskultúra Egyesületként lehet őket megtalálni. Terveik szerint az általuk kidolgozott oktatási módszertant kézikönyv formájában is összegzik majd, ezáltal még dinamikusabbá válhat az SMH-hálózat bővítése. További céljuk az együttműködő intézmények és oktatók hálózatba szervezése, tavaszra mind a tizenkilenc megyében és Budapesten is jelen lennének, 2022 őszétől pedig az SMH oktatási rendszert a közoktatásba is integrálnák szakkörként. Elmondásuk szerint a nemzeti alaptanterv kiegészítő kerettanterveit használták fel az SMH-tábor kialakításához, ezért a közneveléshez jól illeszkedhet a tavaszra kialakuló SMH oktatási program.

Határozott alapok

Vendéglátónk, Bosznai Tibor, a Hadik-ház ügyvezetője arról beszélt, hogy a magyar lovas nemzetként szeret hivatkozni magára, azonban a gyermekek itthon nem találkoznak annyit lovakkal, mint a világ más országaiban. Az első nyári táborukban négy fő területre osztották a foglalkozásokat, elképzeléseik szerint a jövőben is ezek lesznek az SMH alappillérei. Ezek közül a lovaglás és a magyar lovaskultúrával való megismerkedés az első, emellett fontosnak tartják az önismereti képzést, a gyermekek önbizalmának fejlesztését, ehhez pedig szerintük az egyik leghatékonyabb módszer a drámapedagógia. Tölgyesi Zita drámapedagógiáért felelős SMH-oktató szerint a fiatal generáció számára kulcsfontosságú, hogy valahol megtanuljanak magabiztosnak lenni, és ki tudjanak állni magukért. A csapat kifejezetten a jó fellépést és a vitaképes gondolkodást is fejleszti a náluk megforduló gyermekeknél. – Nekünk az okostelefonokkal is fel kell vennünk a versenyt. A gyerekeknek meg kell mutatni, hogy a régi magyar hagyományok is tudnak izgalmasak lenni – ezt már Klinger Tamás mondta, aki lovasíjászként külsős oktató a csapatban. A SMH-csapat tapasztalatai abban egybevágnak, hogy a fiúk kivétel nélkül élvezik a szablyavívást és az íjászatot. Egymással természetesen nem éles fegyverekkel, hanem hungarocell szablyákkal küzdenek. – Nem őrizni kell a hagyományokat, hanem megélni – egészíti ki a társai által felvázolt gondolatmenetet Dévai Attila. Ő a menyasszonya révén került a csapatba hagyományőrzőként, és a szablyavívás oktatójaként Suba Ferenc munkáját segítette, aki a táborvezetés mellett a honvédelmi alapismeretekért és a testnevelésért volt felelős, ez az SMH harmadik pillére. Dévai Attila szerint mindegy, hogy az ő képzésükben megforduló fiatalok közül ki milyen pályát választ majd karrierként, bárkivel előfordulhat, hogy meg kell majd védenie magát vagy a családját.