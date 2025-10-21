Így hazudott az Európai Bizottság elnöke a migrációról

Az európai parlamenti képviselők szemébe hazudott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a testület előtt elmondott beszédében.

Von der Leyen nem csupán a migráció, de Ukrajna kapcsán is kész hajlítgatni a valóságot. Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A legális migrációt szívesen fogadjuk. És egyre nagyobb szükségünk lesz rá. Az illegális migrációt azonban nem fogadjuk el. Nem tolerálhatjuk azokat a csempészeket és emberkereskedőket, akik a szabályainkat megszegik. És az az érzésünk, hogy a szabályainkat nem mindig tartják be. Ezért mindannyian tennünk kell valamit ez ellen. Először is biztosítanunk kell, hogy a migrációs és menekültügyi paktumot teljes mértékben végrehajtsák. Ez a paktum egyensúlyt teremt a 27 tagállam között a méltányosság, a felelősség és a szolidaritás terén. A paktumot mind a 27 tagállam elfogadta. Mindannyian egyetértettünk a paktummal. Most pedig mindannyian be kell tartanunk a szabályokat

– fogalmazott Von der Leyen a bizottság munkaprogramjának bemutatása során.

Az általa elmondottakból nem csupán az derül ki, hogy továbbra is erőltetni kívánja a migrációt és a migránsok szétosztását a tagállamok között, de a migrációs paktumról konkrétan hazudott az Európai Parlamentnek.

Az EU migrációs paktumát tavaly májusban, az EP-választás előtt néhány héttel erőltette át Brüsszel.

Csakhogy ez nem ment simán: a javaslatcsomag az Európai Parlamentben is csak szűk többséggel ment át, az Európai Tanács ülésén pedig Von der Leyen állításával ellentétben egyáltalán nem volt egyetértés: Magyarország mellett Lengyelország is a paktum ellen szavazott, Csehország és Szlovákia tartózkodott, Ausztria pedig a csomag egyik elemére szavazott nemmel.

Természetesen nem csupán a migrációval kapcsolatban figyelhető meg, hogy Brüsszel az érdekeinek megfelelően igyekszik hajlítgatni a valóságot – vagy épp a szabályokat. Hasonló az EU vezetőinek hozzáállása Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban, amit akár a közösség alapvető szabályainak sutba dobása árán is kész keresztülverni Von der Leyen és köre.

Az Ukrajna ügynökeként viselkedő brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében – még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu via AFP)