Ursula von der Leyeneurópai parlamentmigráció

Így hazudott az Európai Bizottság elnöke a migrációról

Becsapta az EP-képviselőket az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben elmondott beszédében a migrációs paktummal kapcsolatban állított valótlanságot.

Munkatársunktól
2025. 10. 21. 19:19
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai parlamenti képviselők szemébe hazudott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a testület előtt elmondott beszédében.

Von der Leyen nem csupán a migráció, de Ukrajna kapcsán is kész hajlítgatni a valóságot
Von der Leyen nem csupán a migráció, de Ukrajna kapcsán is kész hajlítgatni a valóságot. Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A legális migrációt szívesen fogadjuk. És egyre nagyobb szükségünk lesz rá. Az illegális migrációt azonban nem fogadjuk el. Nem tolerálhatjuk azokat a csempészeket és emberkereskedőket, akik a szabályainkat megszegik. És az az érzésünk, hogy a szabályainkat nem mindig tartják be. Ezért mindannyian tennünk kell valamit ez ellen. Először is biztosítanunk kell, hogy a migrációs és menekültügyi paktumot teljes mértékben végrehajtsák. Ez a paktum egyensúlyt teremt a 27 tagállam között a méltányosság, a felelősség és a szolidaritás terén. A paktumot mind a 27 tagállam elfogadta. Mindannyian egyetértettünk a paktummal. Most pedig mindannyian be kell tartanunk a szabályokat

– fogalmazott Von der Leyen a bizottság munkaprogramjának bemutatása során.

Az általa elmondottakból nem csupán az derül ki, hogy továbbra is erőltetni kívánja a migrációt és a migránsok szétosztását a tagállamok között, de a migrációs paktumról konkrétan hazudott az Európai Parlamentnek.

Az EU migrációs paktumát tavaly májusban, az EP-választás előtt néhány héttel erőltette át Brüsszel. 

Csakhogy ez nem ment simán: a javaslatcsomag az Európai Parlamentben is csak szűk többséggel ment át, az Európai Tanács ülésén pedig Von der Leyen állításával ellentétben egyáltalán nem volt egyetértés: Magyarország mellett Lengyelország is a paktum ellen szavazott, Csehország és Szlovákia tartózkodott, Ausztria pedig a csomag egyik elemére szavazott nemmel.

Természetesen nem csupán a migrációval kapcsolatban figyelhető meg, hogy Brüsszel az érdekeinek megfelelően igyekszik hajlítgatni a valóságot – vagy épp a szabályokat. Hasonló az EU vezetőinek hozzáállása Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban, amit akár a közösség alapvető szabályainak sutba dobása árán is kész keresztülverni Von der Leyen és köre.

Az Ukrajna ügynökeként viselkedő brüsszeli elit bármire hajlandó lenne Ukrajna EU-csatlakozása érdekében – még az Európai Unió alapvető játékszabályainak módosítására is

– fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

De akkor vajon kinek és mit javasolt ez a hímtag már hónapokkal ezelőtt?

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ismét csúnyán beégette magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.