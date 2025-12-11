miniszterelnökOrbán ViktorCsiszár Jenő

Orbán Viktor: Köszönjük, Kecskemét, felkészül Mohács! + videó

A miniszterelnök már a következő háborúellenes gyűlésre invitál.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 16:43
Csiszár Jenő és Orbán Viktor Fotó: Polyak Attila
TikTok-csatornájára tett fel egy kisfilmet Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben többek között beszélt arról is, hogy hol lesz a következő DPK-gyűlés. 

Fotó: Polyák Attila

A videóban megnézhetjük a digitális polgári körök által szervezett kecskeméti háborúellenes gyűlésre való érkezést. A kulisszák mögötti felvételekből kiderül, miről beszélget a kormányfő a DPK tagjaival, illetve az is, hogyan beszélik meg a teendőket Csiszár Jenővel.

Mint ahogyan azt lapunk is megírta , a kecskeméti DPK-gyűlésen Csiszár Jenő beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A kormányfő leszögezte, hogy minden más ügy eltörpül a háború és béke kérdése mögött, minden mást ez határoz meg.

 – Ha Brüsszel-párti kormány lesz, akkor belevisznek minket a háborúba. Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk belőle – fogalmazott Orbán Viktor Kecskeméten.

Végül, de nem utolsósorban a miniszterelnök bejelentette, Mohács, a Baranya vármegyei település lesz a házigazdája a negyedik háborúellenes gyűlésnek, amelyet a digitális polgári körök szerveznek.

Borítókép: Orbán Viktor és Csiszár Jenő (Fotó: Polyák Attila)


