Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Azonnal arra kell lefordítani, hogy ki szereti Orbánt és ki gyűlöli”

Ceglédi Zoltán
2025. 12. 11. 15:22
Ceglédi Zoltán Facebook: „Ábrázol, nem kampányol. Nagyon kevés szerző és felület maradt ezzel a mandátummal, becsüljük meg, ha ilyet látunk. Pláne, hogy a jelen gyermekvédelmi és javítóintézeti vitáiban nem is az a legrosszabb, mikor valaki tudatlanul üvölt, hanem az, amikor más meg nagyon is tudva, papírost lobogtatva, értelmiségiként föllépve áll bele abba, hogy még ezeknek a szerencsétlen sorsú fiataloknak az ügyét is azonnal arra kell lefordítani, hogy ki szereti Orbánt és ki gyűlöli.”


 

