Így írnak ők – December 12., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Vadai Ágnes, Balassa Tamás, Nefelejcs Gergő, Kötter Tamás és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk.

Vadai Ágnes

Vitályos Eszter erkölcstelen – állítja Ágnes asszony

Balassa Tamás

Vádak: „migrációs mesebeszéd, bűvös rezsimágia, orosz vérolaj és vérgáz”

Nefelejcs Gergő

„Bár aki Bibót olvasott, az már ósdi”

Kötter Tamás

„Ezt nem hagyhatjuk!”

Szabó Gergő

„Az önfeladás olyan méreteket öltött, amelyre már nincsenek szavak sem”

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekUrsula von den Leyen

Éles viták várhatók az EU-csúcson

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

