A Balaton északi partvidékén megérinthetjük az Egyenlítő alatti déli féltekét

A Balaton északi partvidékén, Balatonfőkajár térségében találhatjuk meg Magyarország legidősebb felszíni kőzetrétegeit, amelyek csaknem félmilliárd éve a földtörténeti ókor elején egy azóta rég eltűnt óceán parthoz közeli vizeiben rakódtak le, méghozzá a jelenlegi helyzetüktől felfoghatatlanul messze, az Egyenlítő alatt a déli féltekén.

A Balaton északi pervidékének van egy olyan szakasza, ahol megérinthetjük a déli féltekét. Fotó: Flickr/Landscape of Hungary

Első hallásra talán hihetetlennek tűnik, hogy a nem túl nagy kiterjedésű és földrajzilag homogén Kárpát-medencét olyan kőzetek, illetve mikrolemez-töredékek építik fel, amelyek a geológiai múltban egymástól gyakran rendkívül nagy távolságban keletkeztek a Föld különböző pontjain. A mélyben munkálkodó lemeztektonikai erőknek köszönhetően e kisebb nagyobb kőzetdarabok, illetve lemeztöredékek sok száz millió évig tartó vándorlás után álltak össze azzá, amit ma Kárpát-medenceként ismerünk.

A Kárpát-medence űrfotója. A medence bázisát különböző korú és eredetű kőzetek építik fel. Fotó: ESA

Akárcsak az emberi históriát, a Föld közel 4,5 milliárd éves történetét is különböző korokra tagoljuk.

A földtörténeti időskála egyes egységeinek határait a kőzetrekordban kimutatható különféle jelentős földtani események, így például élőlények tömeges megjelenése vagy tömeges kihalása jelölik ki. A földtörténetben geokronológiailag a nagyobb egységektől a kisebbek felé haladva eonokra, időkre, időszakokra, korokra és korszakokra tagoljuk a geológiai idősíkot.

Máig sem teljesen tisztázott módon a földtörténeti óidő vagy ókor, a paleozoikum hajnalán, az 541 millió éve elkezdődött kambrium elején következett be az élővilág hirtelen felvirágzása, a kambriumi robbanásként ismert esemény. A kambrium időszakban alig pár millió éven belül az addig uralkodó egyszerű létformákból rejtélyes gyorsasággal alakult ki az összes ma is ismert állattörzs az ősi óceánokban, lévén a szárazföldek akkor még az élet számára alkalmatlan, kietlen és sziklás pusztaságok voltak.

Kambriumi életkép. Ekkor még csak a tengerekben létezett az élet. Forrás: Wikimedia Commons

A kambrium nem hagyott nyomokat a mai Kárpát-medencében, ám az ezt követő, 485 millió éve elkezdődött és 443 millió éve véget ért ordovícium időszak már igen. E felfoghatatlanul távoli földtörténeti korszak egykor a déli féltekén hullámzó és régen bezáródott óceán tengeri eredetű homokkövéből átalakult kvarcfilit összlet formájában hagyta itt emlékét, a Balaton-felvidéken.