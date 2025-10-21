MexikóMúlt-korháborútörténelemleszámolásárulás

Hősökből árulók: a mexikói történelem legsötétebb alakjai

Rivalizálás, korrupció, merényletek és hűtlenség kísérte végig Mexikó múltját. A történelemkönyvek tele vannak nevekkel, akiket „mexikói árulóknak” bélyegeztek – sokszor igazságtalanul. Malinche, a tlaxcalaiak, Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna és Porfirio Díaz sorsa egyszerre tanít és figyelmeztet: az árulás és a hősiesség gyakran ugyanannak az éremnek a két oldala.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 21. 21:15
Cortez és Malinche Fotó: Open AI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Malinche: az áruló vagy a mexikói identitás anyja

A mexikói történelem gazdagabb, mint bármelyik latin-amerikai országé. A hódítástól a diktatúrákig hősök és árulók egyaránt formálták. De vajon ki volt valóban áruló – és ki vált áldozatává a történelem torz tükörének?

Malinche portréja egy metszeten. Forrás: Wikimedia Commons

Malinche (1495–1527) a mexikói történelem egyik legvitatottabb alakja. Egyes történészek szerint hazaáruló, mások szerint a mesztic Mexikó szimbolikus anyja. Eredeti nevén Malinalli, egy nahua törzsfőnök lánya volt. A rabszolgaságba kényszerített lány a kivételes nyelvtudása révén vált Hernán Cortés tolmácsává, tanácsadójává – és szeretőjévé. Malinche közvetített a spanyol hódítók és a helyi törzsek között, ismerte a nahuatl és maja nyelvet, valamint az azték világképet. Ő volt Cortés „hangja” II. Moctezuma előtt, és ő próbálta elérni, hogy az uralkodó megadja magát, elkerülve népe lemészárlását. A hódítóval közös fiuk, Martín az egyik első meszticnek számít Új-Spanyolországban. Malinche az életét később Juan de Jaramillóhoz kötötte, akitől lánya született.

Cortez és Malinche az Azcatitlan-kódexben. Forrás: Wikimedia Commons

Bár sokan elítélték, valójában ő teremtett hidat két civilizáció között. Nevéből született a „malinchismo” kifejezés – azokra használják, akik idegen értékeket követnek a saját kultúrájuk helyett.

 

A tlaxcalaiak szövetsége: árulás vagy túlélés?

A mexikói árulók közé sorolják gyakran a tlaxcalai népet is, akik Cortés szövetségeseivé váltak. A valóság árnyaltabb. Az aztékok és tlaxcalaiak között régóta dúlt a rivalizálás. Tlaxcala sosem volt az azték birodalom része, és a spanyolokkal kötött szövetségük célja inkább az ősi ellenség legyőzése volt, mintsem a birodalom elárulása.

Hernando Cortez egykorú portréja. Forrás: Wikimedia Commons

Cortés a tlaxcalai urakkal közös paktumot kötött I. Károly spanyol császár nevében. A tlaxcalaiak adómentességet és királyi címert kaptak, ami a kortársak szemében árulásnak tűnt. A történelmi valóság azonban inkább politikai pragmatizmus: a túlélés stratégiája egy olyan korban, amikor Mexikó még nem létezett egységes nemzetként.

 

Agustín de Iturbide: hős vagy a függetlenség árulója

Agustín de Iturbide (1783–1824) a mexikói árulók hivatalosan elismert alakja lett: az Első Szövetségi Köztársaság kongresszusa nevezte annak. Kezdetben a spanyolok oldalán harcolt a függetlenségi felkelők ellen, később azonban – felismerve a történelmi pillanatot – 1821-ben kihirdette az Iguala-tervet, amely Mexikót független és szuverén országgá nyilvánította. Iturbide vezetésével megszületett a „Három Garancia Hadserege”, és aláírta a cordóbai szerződéseket, amelyek a spanyol csapatok kivonását rögzítették.

Agustín de Iturbide császári ornátusban. Forrás: Wikimedia Commons/Primitivo Miranda 

Rövid időre császárrá kiáltották ki, de 1823-ban megdöntötték a hatalmát. 

Európába menekült, majd hazatérése után törvényen kívülinek nyilvánították és kivégezték. Ma is kérdés: áruló volt-e vagy épp a független Mexikó valódi alapítója?

 

Antonio López de Santa Anna, aki eladta önmagát

Santa Anna (1794–1876) a mexikói történelem legellentmondásosabb alakja. Katonából vált diktátorrá, aki tizenegy alkalommal került hatalomra. Politikai ügyessége legendás volt, de állandó oldalváltásai miatt hazaárulónak tartották. Texas és a Mesilla-terület elvesztése után „vende patriasnak”, vagyis „hazaárulónak” bélyegezték.

                                 Antonio López de Santa Anna portréja. Fotó: Wikimedia Commons/Carlos Paris

A mexikói–amerikai háború (1846–1848) során elbukott, majd mégis visszatért a hatalomba. Egyes történészek szerint az eladott területek árát az ország újjáépítésére szánta, mások szerint saját hatalmát akarta megmenteni. 1853-ban „Alteza Serenísimaként” életfogytiglani diktátorrá tette magát, de két év múlva végleg megbuktatták.

 

Porfirio Díaz: az újító, akit diktátornak neveztek

Porfirio Díaz (1830–1915) több mint három évtizeden át irányította Mexikót. Katonai hős volt a franciák elleni harcban, majd politikai vezető, aki modernizálta az országot. Vasútépítések, külföldi befektetések és a gazdaság fellendülése fémjelzik kormányzását. Az általa megteremtett „Porfiriato” időszakában béke és fejlődés uralkodott – de a demokrácia rovására. 

Ellenzői szerint rendszere zsarnoki volt, a szegénység és a társadalmi feszültségek elnyomása jellemezte. 

A gazdasági válság és az élelmiszerárak emelkedése után Díaz hatalma megingott, és 1911-ben lemondott. Porfirio Díaz egyszerre volt a modern Mexikó megteremtője és a nép szemében a szabadság elárulója.

Porfirio Díaz egykorú fotográfián. Forrás: Wikimedia Commons

A mexikói árulók története nem csupán bűn és hűtlenség krónikája. Ezek az alakok mind a hatalom, a félelem és a túlélés metszetében éltek.
Malinche, Iturbide, Santa Anna és Díaz mind ugyanazt tették: alkalmazkodtak a korszakukhoz. Talán éppen ezért maradtak fenn – mert az árulás és a hősiesség határa mindig az, amit az utókor annak lát.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

De akkor vajon kinek és mit javasolt ez a hímtag már hónapokkal ezelőtt?

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ismét csúnyán beégette magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.