Hősökből árulók: a mexikói történelem legsötétebb alakjai

Malinche: az áruló vagy a mexikói identitás anyja

A mexikói történelem gazdagabb, mint bármelyik latin-amerikai országé. A hódítástól a diktatúrákig hősök és árulók egyaránt formálták. De vajon ki volt valóban áruló – és ki vált áldozatává a történelem torz tükörének?

Malinche portréja egy metszeten. Forrás: Wikimedia Commons

Malinche (1495–1527) a mexikói történelem egyik legvitatottabb alakja. Egyes történészek szerint hazaáruló, mások szerint a mesztic Mexikó szimbolikus anyja. Eredeti nevén Malinalli, egy nahua törzsfőnök lánya volt. A rabszolgaságba kényszerített lány a kivételes nyelvtudása révén vált Hernán Cortés tolmácsává, tanácsadójává – és szeretőjévé. Malinche közvetített a spanyol hódítók és a helyi törzsek között, ismerte a nahuatl és maja nyelvet, valamint az azték világképet. Ő volt Cortés „hangja” II. Moctezuma előtt, és ő próbálta elérni, hogy az uralkodó megadja magát, elkerülve népe lemészárlását. A hódítóval közös fiuk, Martín az egyik első meszticnek számít Új-Spanyolországban. Malinche az életét később Juan de Jaramillóhoz kötötte, akitől lánya született.

Cortez és Malinche az Azcatitlan-kódexben. Forrás: Wikimedia Commons

Bár sokan elítélték, valójában ő teremtett hidat két civilizáció között. Nevéből született a „malinchismo” kifejezés – azokra használják, akik idegen értékeket követnek a saját kultúrájuk helyett.

A tlaxcalaiak szövetsége: árulás vagy túlélés?

A mexikói árulók közé sorolják gyakran a tlaxcalai népet is, akik Cortés szövetségeseivé váltak. A valóság árnyaltabb. Az aztékok és tlaxcalaiak között régóta dúlt a rivalizálás. Tlaxcala sosem volt az azték birodalom része, és a spanyolokkal kötött szövetségük célja inkább az ősi ellenség legyőzése volt, mintsem a birodalom elárulása.

Hernando Cortez egykorú portréja. Forrás: Wikimedia Commons

Cortés a tlaxcalai urakkal közös paktumot kötött I. Károly spanyol császár nevében. A tlaxcalaiak adómentességet és királyi címert kaptak, ami a kortársak szemében árulásnak tűnt. A történelmi valóság azonban inkább politikai pragmatizmus: a túlélés stratégiája egy olyan korban, amikor Mexikó még nem létezett egységes nemzetként.

Agustín de Iturbide: hős vagy a függetlenség árulója

Agustín de Iturbide (1783–1824) a mexikói árulók hivatalosan elismert alakja lett: az Első Szövetségi Köztársaság kongresszusa nevezte annak. Kezdetben a spanyolok oldalán harcolt a függetlenségi felkelők ellen, később azonban – felismerve a történelmi pillanatot – 1821-ben kihirdette az Iguala-tervet, amely Mexikót független és szuverén országgá nyilvánította. Iturbide vezetésével megszületett a „Három Garancia Hadserege”, és aláírta a cordóbai szerződéseket, amelyek a spanyol csapatok kivonását rögzítették.