A reptéren is ritkítják a BKK-jegyautomatákat

„Úgy tűnik, az automaták leszerelése az elmúlt napok botránya ellenére sem állt le: a BKK kikapcsolta a Liszt Ferenc repülőtér forgalmasabb 2A terminálja előtti automaták felét is, és a sajtónak küldött tájékoztatás szerint ezeket is leszerelik rövidesen” – hívta fel a figyelmet tegnap közösségi oldalán Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Vitézy szerint a reptéri eset mutatja meg, hogy a BKK korábbi kommunikációja, amely szerint a mobiljegyek terjedését akarják elősegíteni, megdőlt.

„Komolyan gondolja bárki, hogy az éppen Budapestre ért külföldi turisták első dolga lesz kikeresni a Simple-appot, és azon keresztül venni jegyet regisztráció után?”

– tette fel a kérdést.

„Azt kérem Budapest vezetésétől, állítsák meg a BKK teljesen értelmetlen akcióját és állítsák helyre a korábbi automatahálózatot, aminek a létrehozásán éveket dolgoztunk” – fogalmazott Vitézy. Hozzátette:

„Való igaz, hogy a digitális értékesítési megoldások terjedésével egyszer a jövőben elég lesz kevesebb automata is – ma azonban ezek a digitális csatornák töredezettek, hiányosak, nem tartunk ott, hogy az automaták leszerelése aktuális legyen.

A jegy- és bérletértékesítés 55 százaléka ezeken megy, teljesen átgondolatlan ez a leszerelési akció. A repülőtéri automaták ritkításánál kevés nyilvánvalóbb példa van erre.”

Vitézy arra is emlékeztetett, hogy

a reptéri jegyautomaták telepítését nem a BKK, hanem a Budapest Airport fizette ki.

A vezérigazgató szerint ha a BKK-automaták tucatjainak leszerelése miatt egyetlen forint jegybevétel sem esne ki – ami kizárt, hiszen egész városrészek egyetlen automatáit is leszerelték az elmúlt napokban –, akkor is legfeljebb 84 millió forint éves megtakarítás érhető el. Ez a Budapesti Közlekedési Központ 200 milliárd forintos működési költségvetésének 0,04 százaléka. „Nehéz logikus magyarázatot találni arra, hogy a hatékonyságra hivatkozva miért szívatja a főváros és a BKK utasok tömegeit” – írta Vitézy, rámutatva arra is, hogy valószínűleg ez a 84 milliós megtakarítás sem lesz elérhető, hiszen „a múltbeli adatokból pontosan tudjuk, a kevesebb jegyvásárlási lehetőség kevesebb bevételt is fog hozni”.

A BKK vonalhálózatán 2014-ben több mint háromszáz új, bankkártyát is elfogadó, bérletet is árusító, éjjel-nappal működő automatát telepítettek. Az új automaták és az értékesítési csatornák bővítése révén minden várakozáson felül, tízmilliárd forinttal nőtt a jegyárbevétel,

és éjjel-nappal elérhetővé váltak a jegyek és bérletek a város számos pontján. Az automaták szedik be 2021-ben is a BKK bevételeinek többségét, mintegy 55 százalékát.

Borítókép: a terminál előtt már csak a berendezések fele működik, ezért hosszú a sor (Fotó: Facebook/Vitézy Dávid)